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Monster Buster: World Invasion
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Monster Buster: World Invasion

(iOS)
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174 MB
Editör Puanı: 5/5
5
Monster Buster: World Invasion
Monster Buster: World Invasion
Monster Buster: World Invasion
Monster Buster: World Invasion
Monster Buster: World Invasion

iOS için Canavar Yakalama Oyunu

Yağız Sarman Son güncelleme 6 dakika önce

Çevrendeki canavarları topla, savaşa katıl!

iOS işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen Monster Buster: World Invasion, gerçek zamanlı olarak oynayabileceğiniz artırılmış gerçeklik destekli bir çeşit rol yapma oyunudur.

Adından da anlaşıldığı gibi paralel evrenden gerçek dünyamıza katılan canavarların konu edildiği oyunda amacımız çevremizde dolaşan canavarları tespit edip yakalamak olacak. Tarz olarak geçtiğimiz yaz aylarında ortalığı kasıp kavuran Pokemon GO mobil oyununa çok benzeyen Monster Buster: World Invasion, herhalde Pokemon GO’nun yakaladığı başarıdan etkilenmiş olacak ki neredeyse aynı oyunu başka canavarlarla donatıp piyasaya sürmüş durumda.

Ancak Monster Buster: World Invasion mobil oyununa bu şekilde ön yargılı yaklaşmamak gerekir. Zira oyunun grafikleri gerçekten muazzam hazırlanmış ve yayınlanan ilginç tanıtım videosu da adeta sizi oyuna davet ediyor. Kamera vasıtasıyla sokağınızda, evinizde ve mahallenizde gezen canavarları tespit edip yakalayabilir, daha sonra diğer kullanıcılarla belirli noktalarda bu canavarları savaştırabilirsiniz. Savaş kazandıkça farklı canavarları da keşfetmeniz mümkün olacaktır. Ayrıca envanterinizde bulunan besinlerle de canavarlarınızı güçlendirebilirsiniz.

Gerçek zamanlı ve kaliteli bir oyun deneyimi yaşatmayı vaat eden Monster Buster: World Invasion oyununu AppStore’dan indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
Tag of Joy
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