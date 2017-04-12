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Moto C ve C Plus Beklenen Daha Ucuz Olabilir

Moto c ve moto c plus

Lenovo, henüz duyurmadığı Moto C ve Moto C Plus için geliştirme sürecine devam ederken, ilk kez akıllı telefon tüketicilerine yönelik geliştirdiğini iddia ettiği bu cihazları, ucuza satabilmek için de uğraşıyor. 

Lenovo kendi ismiyle ürettiği telefonlarda, fiyatları rakiplerine göre düşük tutmayı başarmıştı. Çoğunluk hissesine sahip olduğu Motorola için de benzer bir yol izleyen üretici, giriş sınıfını hedeflediği G5 Plus gibi telefonlarla hatırı sayılır bir satış rakamı yakalamayı başarmıştı. Android 7.0 Nougat kullanan iki yeni telefonunda benzer bir strateji izleyecek olan şirket, Moto C ve Moto C Plus modellerini donanımlarıyla kıyaslandığında ucuza satmayı amaçladığını açıkladı. 

Her iki model donanım olarak birbirine oldukça yakın özelliklere sahip gibi görünüyorlar, ancak aralarında ufak farklar da var. Örneğin; Moto C Plus 720p ekran kullanırken, Moto C modeli 854 x 480 çözünürlüğünde bir ekran bulunduracak. Ayrıca Moto C, sadece 4G ve 3G bağlantı hızlarına destek verecek. Buna karşılık Moto C Plus sahipleri LTE hızına kadar ulaşabilecekler. Motorola'nın diğer modellerinde Snapdragon 625 gibi Qualcomm işlemcileri tercih edilmişken, yeni modellerde MediaTek işlemcilerin kullanılması da gündemde. Son olarak Moto C Plus'ın 4000mAh bataryasına karşılık Moto C, 2350mAh bir batarya ile piyasaya çıkacak. 

Moto c ve moto c plus özellikleri

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Yazar: - 12.04.2017

Moto C ve C Plus Beklenen Daha Ucuz Olabilir İçin Yorum Yaz

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