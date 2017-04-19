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Moto Hill Racing 3D
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Moto Hill Racing 3D

Moto Hill Racing 3D İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Moto Hill Racing 3D
Moto Hill Racing 3D
Moto Hill Racing 3D

Dünyanın en iyi motosiklet sürücüsü olduğunuzu gösterme; şov zamanı.

Erkan Calp Son güncelleme 3 saat önce

Moto Hill Racing 3D, Android platformunda görsel açıdan en iyi motosiklet yarış oyunu olmasa da oynarken keyif veren bir yapım. Tüm Android telefon ve tabletlerde aynı akıcı oynanışı sunan ücretsiz motorsiklet yarışı oyununda hedef noktaya ulaşmaya çalışıyorsunuz. Önünüzdeki tek engel; benzininiz.

Harika modellenmiş, upgrade edilebilir (detaylı bir menü beklemeyin) 5 motosiklet içeren yarış oyununda sonsuz oynanış hakim. Evet, motosikletinizle varmanız gereken bir nokta var ancak kontrol noktasına ulaştığınızda bitmiyor; tekrar ediyorsunuz. Yolunuzda hızınızı kesecek çok engel yok. Hedefe belli bir süre içerisinde varma zorunluluğunuz da yok. Bu noktada oyunun kolay olduğunu düşünebilirsiniz. Benzini adeta içen depolara sahip motosikletlerle yarıştığınızdan işiniz zor. Önünüze çıkan benzin bidonlarını almadan yolunuza devam ederseniz en fazla birkaç metre ilerleyebiliyorsunuz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
GameDivision
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