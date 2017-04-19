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Moto Racing 3D
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Moto Racing 3D

Moto Racing 3D İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Moto Racing 3D
Moto Racing 3D
Moto Racing 3D
Moto Racing 3D
Moto Racing 3D

Gerçek oyuncularla online yarışlara katılın.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Moto Racing 3D, Android platformunda çoklu oyuncu (multiplayer) desteği sunan, kaliteli grafiklere sahip motosiklet yarışı oyunu olarak yerini alıyor. Gerçek oyunculara karşı meydan okuma şansı veren yarış oyununda farklı ortamlarda sürüş keyfi yaşarken, 4 oyun modundan dilediğinizde adrenalin yüklü yarışlara katılıyorsunuz.

Ayarlanabilir grafik seçenekleri sunan motosiklet yarış oyununda akan trafiğe aldırış etmeden yarışıyorsunuz. Gidiş, gidiş – geliş, zamana karşı ve serbest sürüş olmak üzere 4 oyun modu var. Detaylarıyla dikkat çeken 4 te pist bulunmakta. Köy, çöl, şehir veya kış arasından seçim yapıyorsunuz. Hangisi seçerseniz seçin trafikten kurtulma lüksünüz yok. Kamyon, otobüs, minibüs, kamyonet, hatta SUV hızınızı yavaşlatmak için özellikle koyulmuş araçlar arasında.

Süre sınırlı yarışlar ve bonus oyunlar da içeren Moto Racing 3D, farklı kontroller sunmasıyla da beğenimizi kazanıyor. Tek başınıza yarışmaktan sıkıldıysanız, meydan okuma içeren kaliteli motosiklet yarış oyunu arıyorsanız vakit kavramını unutturacak bu oyunu kesinlikle indirip oynamalısınız.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Gameguru
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