Moto Z2 Force Edition'un Özellikleri ve Fiyatı Resmileşti

Akıllı telefon pazarında ilk olarak söylentilerle duyulan Moto Z2 Force Edition, bugün itibariyle resmiyet kazandı. Şirketten gelen bir açıklamaya göre, Moto Z2 Force'un ekranının çatlamasının ya da parçalanmasının mümkün olmadığı belirtiliyor.

Telefon Moto ShatterShield teknolojisi ile korunan 5.5 inç Full HD ekrana sahip. Ayrıca telefonun dış kasası ince bir metalden yapılmış. Ancak, 7000 serisi alüminyum ile güçlendirildiği için gayet dayanıklı olduğu söyleniyor.

Artık amiral gemisi telefonların vazgeçilmezi olan çift kamera, bu telefonda da yer alıyor. Arka kamera çift olmak üzere 12MP çözünürlüğüne sahip iken, ön kamera da 5MP çözünürlüğünde olacak.

Moto Z2 Force, 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi barındırıyor. Qualcomm'un Snapdragon 835 işlemcisinden gücünü alan telefon, batarya konusunda beklentileri karşılayamayacak gibi duruyor. 2730 mAh batarya kapasitesine sahip olacak telefon hakkında açıklama yapan Motorola, bataryanın bir günlük kullanım kapasitesine sahip olacağını ve TurboPower özelliği ile birkaç dakika şarj işlemi ile 8 saat daha kullanım sunacağını ifade ediyor.



Telefon, ABD'de şu an ön satışa sunulmuş durumda. Dünya pazarına ise 10 Ağustos'ta gelecek telefon, 720 dolar fiyat etiketine sahip olacak.

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