Motorola Moto Z2 Force Geliyor

Motorola Z serisine, Z2 Force ile devam edecek. Venture Beat isimli teknoloji sitesi, Z2 Force ile ilgili bilgiler sızdırdı. Sızdırılan bilgilere göre, telefonun özellikleri gayet güzel. Fakat telefonun olumsuz yanı, küçük kapasiteli bir batarya bulunduruyor olması.

Modüler yapıda gelen Moto Z'den sonra yine başarılı bir telefon çıkarmak isteyen Motorola, daha ince bir telefon çıkarmayı planlıyor. Hakkında farklı sızıntılar gelmeye devam eden Moto Z2 Force, iyi özelliklerle geleceği belirtiliyor.

Moto Z2 Force, 5.5 inç ekran ve Qualcomm'un Snapdragon 835 işlemcisinden güç alacak. Çift olmak üzere, 12MP arka kamera, 5MP ön kamera barındıracak telefon, 6GB RAM ile performansını arttıracak. Ancak bellek miktarı, ABD için 4 GB olacağı ileri sürülmüş durumda. Dahili depolamada, 64 - 128GB seçenekleri olacağı da iddialar arasında.

Tüm özellikleri güzel olan bu telefonun bataryası, 2750 mAh. Bu kadar üst seviye özellikleri görünce bu batarya kapasitesi çok düşük seviyede demek yanlış olmayacaktır. Durum böyle olunca da, bataryanın kullanım süresinin tartışılması kaçınılmaz oluyor. Pazardaki diğer telefonlara oranla, daha ince bir telefon çıkarmayı planlayan Motorola, bataryayı küçülterek telefonu inceltmek istediğini düşünüyorum. Ancak, batarya optimizasyonunu iyi sağlayamazsa, telefon, kullanıcılar tarafından beğenilmeyecektir.

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