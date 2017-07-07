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Motorola Yeni Cihazlarını 25 Temmuz'da Duyurabilir

Motorola 25 Temmuz

Motorola akıllı telefon pazarında çok fazla varlık gösteremiyor. Buna rağmen son zamanlarda şirketin çıkaracağı yeni cihazlar hakkında çok fazla detay gelmeye başladı. Yaklaşmakta olan yeni cihazlarını dünyaya tanıtmaya hazırlanan şirket, 25 Temmuz tarihini işaret etti. En azından bazı bilinmeyenleri öğrenebileceğiniz #hellomotoworld etkinliği, 25 Temmuz tarihinde New York'ta düzenlenecek.

Motorola ile ilgili araştırma yapan analistler, şirketin hangi cihazlarını duyuracağına dair görüş birliğine varamıyorlar. Ancak şimdiye kadar ortaya atılan iddialar arasında en güçlüsü, Motorola'nın Z2 Force cihazını tanıtacağını gösteriyor. Diğer yandan, şirketin Moto Mod'ları hakkında da bazı yenilikler ve haberler öğrenebileceğimizin altı çiziliyor. 

Hellomotoworld Etkinliği Afişi

Eğer Motorola'nın çıkardığı cihazları takip ediyorsanız, takvimizde 25 Temmuz tarihini işaretlemeyi unutmayın. Moto Mod'ları veya yeni cihazlarla ilgili bilgiler geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Motorola Moto Z2 Böyle mi Olacak?

Bütçe Dostu Motorola Moto C ve Moto C Plus Duyuruldu

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Yazar: - 07.07.2017

Motorola Yeni Cihazlarını 25 Temmuz'da Duyurabilir İçin Yorum Yaz

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