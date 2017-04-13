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MouseBot
TamindirMobilOyunlarAksiyonMouseBot - Android İçin Fareli Aksiyon Oyunu

MouseBot

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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
MouseBot
MouseBot
MouseBot
MouseBot
MouseBot

Kedi bilim adamları her yere fare tuzakları kurmuş. Sevimli fareye yardım edin.

Erkan Calp Son güncelleme 15 dakika önce

MouseBot, fare tuzaklarından kaçmaya çalıştığınız aksiyon yüklü bir Android oyunu. Animasyonlarla desteklenmiş yüksek kalitede görseller sunan hızlı tempolu oyunda kedi bilim adamlarından kaçmayı başaran bir robot fareyi kontrol ediyorsunuz. CatLab’de birbirinden tehlikeli tuzaklar sizleri bekliyor.

60’ın üzerinde platform stili bölümler sunan oyunda kedi bilim adamlarının her köşeye titizlikle yerleştirdiği tuzaklardan kaçmaya çalışıyorsunuz. Mayınlar, lazerler, kapanlar, daire testereler, asit ve daha birçok tuzağı aşmak için uğraş veriyorsunuz. Değdiğiniz anda sizi parçalarınıza ayıran tuzakları aşmak elbette kolay olmuyor. Fare olduğunuzdan son derece seri hareket edebiliyorsunuz ancak tuzakların neredeyse aralıksız yerleştirilmiş olmasından dolayı en ufak dikkatsizliğiniz hayatınıza mal olabiliyor.

Refleks, zamanlama, beceri testine sokan oyunda farklı kontrol seçenekleri mevcut. Telefon ve tabletinizde klasik şekilde oynayabildiğiniz gibi gamepad ile de oynayabiliyorsunuz. Android TV sahibiyseniz televizyondan da oynama şansına sahipsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
Vector Unit
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