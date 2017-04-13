MouseBot, robot fare ile aksiyonun dibine vurduğunuz eğlence dozu yüksek bir iOS oyunu. iPhone ve iPad’in yanı sıra Apple TV’de oynanabilen oyunda her yanı tuzaklarla örülü CatLab’den kaçmaya çalışıyorsunuz. Dev kapanlar haricinde mayın, lazer, testere gibi değmenizle parçalarınızı göreceğiniz tuzaklar var.

Kedi laboratuvarında kaçacak yer arayan robot fare, tuzakları aşmak için tüm yeteneklerini kullanıyor. Zıplama, koşma, dönüşme dışında ilerledikçe göreceğiniz becerileriyle şaşırtan robot farenin önüne çıkan engeller akıllıca dizilmiş. Sadece bir farenin geçebileceği aralıktalar ve en ufak dikkatsizliğiniz neticesinde parçalarınız dört bir yana saçılıyor. Geri alma lüksünüz de olmadığından bölüme sil baştan başlıyorsunuz. Bölüm demişken oyunda 70’e yakın zorlu – platform stili bölüm mevcut.