Mozilla Firefox 53 Yayınlandı, Hemen İndirin

Mozilla Firefox 53, önemli yeniliklerle güncellendi. Tamindir.com sayfalarından hemen indirebilirsiniz.

Mozilla tarafından geliştirilen internet tarayıcısı Firefox, 53'üncü sürümüne kavuştu. Firefox 53, Mozilla sunucuları üzerinden indirmeye açıldı.

Mozilla Firefox 53, maalesef artık Windows XP, Windows Vista, Mac OS X 32-bit işletim sistemlerini desteklemeyecek. Bunun yanı sıra, AMD Opteron ve 4 ve çekirdeğe sahip cihazlar da bu sürümde desteklenmiyorlar. Ancak Mozilla Firefox 52, Windows XP ve Windows Vista'yı bir süre daha destekleyecek.

Firefox 53'te Ne Yenilikler Var?

En önemli yenilik uygulamanın Quantum Compositor adında bir işlem yöneticisiyle gelmesi. Bu yönetici Windows işletim sisteminde tarayıcının çökmesini engelleyebiliyor. Bu yönetici uygulama, özellikle hala Windows 7 Service Pack 1 kullanıcıları için öneriliyor.

Mozilla Firefox 53, kullanıcılara iki farklı tema da sunuyor. Dark ve Light (karanlık – aydınlık) olarak adlandırılan bu iki yeni tema, "eklentiler" menüsünde bulunan "görünüm" sekmesinden aktif ediliyor.

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