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Mozilla Firefox Eski Bilgisayarlarda Daha Hızlı Çalışacak

Mozilla Firefox Eski Bilgisayarlarda Daha Hızlı Çalışacak

İnternet tarayıcısı dünyasının en köklü oyuncularından olan Firefox internet tarayıcısı için güzel geliştirmeler planlanıyor.

Eskiden Netscape Navigator olarak bilinen tarayıcının mirasını alarak Firefox tarayıcısını geliştiren Mozilla, yıllardır bu tarayıcısını geliştirmeye devam ediyor. Düzenli güncellemelerle Firefox'a yeni özellikler kazandırılırken performans iyileştirmeleri de yapılıyor. Bu da Firefox'u Google Chrome'un en büyük alternatiflerinden biri yapmakta.

Firefox'un gelecek güncellemelerinin hedefi ise belirlenmiş durumda. Kullanım istatistiklerini inceleyen Mozilla, Firefox'un optimum sistem özelliklerinden aşağıdaki özelliklere sahip bilgisayarlarda yoğun bir şekilde kullanıldığını görmüş. Bu durum da doğal olarak bu kullanıcıların Firefox'un performansından tatmin olmamasına neden oluyor. Mozilla, bu durumu değiştirebilmek için özel bir çözüm üzerinde çalışıyor.

Firefox'un ilerleyen sürümlerinde özel bir Firefox'u optimize etme tuşuyla karşılaşacağız. Bu tuş tek tıklamayla, kolayca Firefox hızlandırma işini gerçekleştirmemizi sağlayacak. Tuşa tıkladığınızda Firefox üzerinde kullanılmakta olan bütün eklentiler devre dışı bırakılacak. Kullanıcılar isterlerse bu eklentileri kendileri tekrar aktifleştirebilecekler. Bunun yanısıra çeşitli arayüz özellikleri de devre dışı bırakılabilecek. Sekme animasyonları, menü animasyonları ve benzer görsel animasyonlar kapatılarak tarayıcının kaynak kullanımı düşürülecek. 

Firefox yeni Firefox hızlandırma aracının ne zaman tarayıcıya dahil edileceği ile ilgili kesin bir tarih vermedi. Önümüzdeki güncellemeleri inceleyerek size konuyla ilgi bilgi vereceğiz. En güncel Firefox sürümünü indirmek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz:

İndir39.02 MB
Firefox
Firefox Mozilla'nın Popüler İnternet Tarayıcısı

Firefox Nasıl Hızlandırılır?

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 14.04.2017

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