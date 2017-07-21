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Mozilla Firefox, iOS ve Android için Güncellendi

firefox

Dünyadaki pek çok kişinin kullandığı Mozilla Firefox'un mobil uygulamalarına güncelleme geldi. Mozilla şirketi, hem geçtiğimiz ay yayınladığı Firefox Focus Android uygulamasını, hem de Firefox’un iOS versiyonunu yeniledi.

Geçtiğimiz ay yayınlanan Firefox Focus, kısa sürede 1 milyon gibi bir indirilme sayısına ulaşmayı başardı. Gizlilik odaklı ve telefonda minimalist yapıyla çalışan Firefox Focus, Mozilla tarafından güncellendi. Takılmalar, uygulamadan atma hataları gibi ufak tefek sorunlar çözülürken, internette gezinme deneyimlerini geliştirecek yeni özellikler de eklendi.

Android işletim sisteminde yer alan Firefox Focus üzerinden kullanıcılar, artık dosya indirebilecek, tam ekran video izleyebilecek ve bildirimler üzerinden tarayıcıyı açabilecek. Aynı zamanda Firefox Focus, normal tarayıcıya göre telefonda daha az yer kaplayacak. Firefox Focus'un iOS sürümüne henüz güncelleme gelmedi. Ancak Mozilla, Firefox tarayıcısının iOS versiyonununda da güncellemeye girdi.

Mozilla Firefox, iOS uygulaması için yayınlanan güncellemede göze ilk çarpan özellik gece modu oluyor. Gece modu sayesinde kullanıcılar iPhone ve iPad'de loş ortamlarda daha az parlaklık ile bataryadan tasarruf edebilecek. QR kod özelliği de Firefox'a eklenmiş durumda. Bu özellik sayesinde, 3. parti uygulamalar olmadan QR kodunuzu Firefox üzerinden okutabileceksiniz.

İndir23.13 MB
Firefox Android
Firefox Android Android İçin Popüler İnternet Tarayıcısı

İndir29.4 MB
Firefox iOS
Firefox iOS iPhone ve iPad için İnternet Tarayıcısı

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Firefox Focus Android
Firefox Focus Android Android İçin Güvenli İnternet Tarayıcısı

İndir11 MB
Firefox Focus iOS
Firefox Focus iOS iPhone ve iPad İçin Güvenli İnternet Tarayıcısı

Mozilla, Seslerini Bağışlayacak İnsanlar Arıyor!

Mozilla Firefox Focus, Android İçin de Yayınlandı

Yazar: - 21.07.2017

Mozilla Firefox, iOS ve Android için Güncellendi İçin Yorum Yaz

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