Mozilla, Seslerini Bağışlayacak İnsanlar Arıyor!

Mozilla, gelecekteki sesli uygulamalar için büyük bir ses kayıt deposu inşa etmeye başladı. Ve tabii ki sizin de sesinizi koleksiyonuna eklemek istiyor.

Mozilla, insanların ses örneklerini toplayan bir proje olan Common Voice’u başlatmak için harekete geçti. Hedef, çeşitli vurgularda yaklaşık 10.000 saatlik ses kaydını toplamak ve herkes tarafından kullanılabilir hale getirmek.

Günlük hayatımızın büyük bir parçası haline gelen sesli komut asistanlarını, uygulamalarla güçlendirmek ve yeterli veri tabanını oluşturmak için bir ton ses gerekiyor. Mozilla, Common Voice projesi ile yaratacağı kamuya açık ses veri kümesini bağımsız geliştiricilere devretmek istiyor. Böylece gelecek nesiller, ses destekli uygulamalar oluşturmak için bu ses koleksiyonundan yararlanabilecek.

Common Voice projesi için sesinizi bağışlamak çok kolay. Bilgisayarınızla Common Voice’un sayfasına girerek veya uygulamasını mobil cihazınıza indirerek, karşınıza çıkan birkaç cümleyi yüksek sesle okumanız, sesinizi bağışlamanıza yetecektir.

Common Voice, sadece basit bir veri kümesinin ötesine geçecek gibi görünüyor. Mozilla, teknolojiye; çoklu vurgular, demografik bilgiler ve farklı diller ekleyerek, binlerce saatlik bu ses kayıt deposunu sadece standart bir ses tanıma deneyiminin ötesine taşımayı amaçladığını açıkladı.

Projenin ilk adımı onaylanmış durumda ve amaç 10.000 saatlik sesi bir araya getirmek. Mozilla, elde edilen toplam veritabanını bu yılın sonunda kamuoyuna açıklayacağını duyurdu. Sesimizin gelecekteki uygulamalara hayat verecek olmasını düşünmek oldukça heyecan verici.

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