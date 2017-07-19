MP4Tools ile MP4 videolarınızı birleştirebilir ve farklı parçalara bölebilirsiniz

MP4Tools eğer video birleştirme ve video bölme işleri için basit bir şekilde kullanabileceğiniz, işinizi görecek bir araç arıyorsanız tavsiye edebileceğimiz bir video düzenleme programı.

Bilgisayarlarınıza tamamen ücretsiz olarak indirip kullanabileceğiniz açık kaynak kodlu bir yazılım olan MP4Tools sadece MP4 dosyaları üzerinde video birleştirme ve video parçalama işi yapmanıza izin veriyor. Fakat MP4 formatı günümüzde en yaygın olarak kullanılan video formatı olduğu için MP4Tools birçok farklı durumda iş görmekte.

MP4Tools'un video birleştirme özelliğini kullanarak farklı MP4 videolarını bir araya getirerek tek bir video yapabilirsiniz. Program bu işi yaparken videoları baştan kodlamıyor ve bu sayede kalite kaybı yaşanmıyor.

MP4Tools'un video bölme özelliği ise bir videoyu parçalara bölerek farklı videolar oluşturmanızı sağlıyor. Bu video bölme aracı da tıpkı video birleştirme aracı gibi videoyu baştan kodlamıyor ve kalite kaybı yaşanmamasını sağlıyor.

MP4Tools ihtiyacınızı kolayca karşılamanızı sağlayan, gereksiz kısayollardan arındırılmış sade ve temiz bir arayüze sahip.