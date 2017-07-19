MP4Tools(Mac)
Mac için Video Birleştirme ve Bölme Programı
MP4Tools, Mac bilgisayarınız üzerinde MP4 videolarınızı birleştirmenize ve parçalara ayırmanıza yardımcı oluyor
MP4Tools eğer Mac bilgisayarını üzerinde video birleştirme ve video bölme/video parçalama işleti için kullanabileceğiniz basit ve pratik bir program arıyorsanız tavsiye edebileceğimiz bir video düzenleme programı.
Mac bilgisayarlarınıza tamamen ücretsiz olarak indirip kullanabileceğiniz açık kaynak kodlu bir yazılım olan MP4Tools, sadece MP4 dosyalarını birleştirip parçalara ayırabilmekte. Programın diğer video formatlarını desteklememesine rağmen MP4 formatının en yaygın olarka kullanılan video formatı olması bu eksiği çoğu durumda kapatabiliyor.
MP4Tools'un içinde 2 farklı araç bulunuyor. Bu araçlardan ilkini kullanarak farklı MP4 dosyalarını seçiyor, sonrasında videoları tek bir video haline getiriyorsunuz. Birleştirme işlemi sırasında videolar baştan kodlanmıyor ve böylece kalite kaybı yaşanmıyor.
MP4Tools'ün video bölme aracı ise MP4 videonuzu farklı parçalara bölerek bu parçaları ayrı ayrı videolar halinde kaydetmenize izin veriyor.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Mac OS X/Mac
- Üretici:
- Alex Thüring
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