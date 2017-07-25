Mr Jump S
iPhone ve iPad İçin Platform Oyunu
Tuzakları aşıp bölüm sonuna ulaşmalıyız.
Mr Jump S, basit görsellerine rağmen mobilde en çok oynanan platform oyunları arasında. Yüzü görünmeyen bir karakteri kontrol ettiğimiz oyunda tuzakları aşarak bölüm sonuna ulaşmaya çalışıyoruz. Ancak sadece zıplayarak bunu başarmamız isteniyor.
Minimalist hatlarıyla her yaştan oyuncuyu kendisine çeken popüler iki boyutlu platform oyunu Mr Jump’ın yenisini oynamaya başladığımızda zorluk düzeyinin bir üste çekildiğini görüyoruz. Zaman zaman yer çekimine karşı koymak zorunda kalan karakterimizin karşısına hareketli hiç düşman çıkmıyor ancak engeller öyle noktalara yerleştirilmiş ki reflekslerinizi coşturmazsanız oyuna başlamanızla bitirmeniz bir olacaktır.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 9.0 ve üzeri
- Üretici:
- 1Button SARL
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