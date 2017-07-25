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Mr Jump S
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Mr Jump S

Mr Jump S İndir Hemen İndir

46 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Mr Jump S
Mr Jump S
Mr Jump S
Mr Jump S
Mr Jump S

iPhone ve iPad İçin Platform Oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 6 dakika önce

Tuzakları aşıp bölüm sonuna ulaşmalıyız.

Mr Jump S, basit görsellerine rağmen mobilde en çok oynanan platform oyunları arasında. Yüzü görünmeyen bir karakteri kontrol ettiğimiz oyunda tuzakları aşarak bölüm sonuna ulaşmaya çalışıyoruz. Ancak sadece zıplayarak bunu başarmamız isteniyor.

Minimalist hatlarıyla her yaştan oyuncuyu kendisine çeken popüler iki boyutlu platform oyunu Mr Jump’ın yenisini oynamaya başladığımızda zorluk düzeyinin bir üste çekildiğini görüyoruz. Zaman zaman yer çekimine karşı koymak zorunda kalan karakterimizin karşısına hareketli hiç düşman çıkmıyor ancak engeller öyle noktalara yerleştirilmiş ki reflekslerinizi coşturmazsanız oyuna başlamanızla bitirmeniz bir olacaktır.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 9.0 ve üzeri
Üretici:
1Button SARL
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