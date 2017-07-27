MTV hesaplama ve ödeme nasıl yapılır?

Motorlu Taşıtlar Vergisi için ikinci taksit dönemi başlamışken, MTV’nin ödemesi nasıl yapılır?, Taşıt vergisi nasıl hesaplanır?, MTV hesaplaması nasıl olur? gibi MTV hesaplama ve ödeme hakkında bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik.

Yılda iki taksit şeklinde gerçekleşen Motorlu Taşır Vergisi ödemelerinin ilki, ocak ayı içerisinde başlamıştı. Bu süreç içerisinde ilk taksidini yatıran motorlu araç sahipleri için ikinci taksit dönemi de başladı. Temmuz ayının başından bu yana devam eden ikinci taksit dönemi içerisinde taksitlerini ödemek isteyen araç sahipleri için, MTV ödemesinin nasıl yapılacağını ayrıntılarını bir araya topladık.

2017 MTV ikinci taksit ödemesi, Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sayfası aracılığıyla kredi kartı ya da banka kartı aracılığıyla yapılabiliyor. Ayrıca GİB mobil uygulaması, anlaşmalı bankaların internet bankacılığı ve banka şubeleri ile ilgili vergi daireleri üzerinden bu ödemeler yatırılabiliyor. İşte o ödemenin ayrıntıları:

Motorlu Taşıtlar Vergisi Ödeme Yöntemleri

1- MTV tahsili konusunda yetkili olan ya da MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu herhangi bir vergi dairesinden ikinci taksit ödemeleri gerçekleştirilebiliyor.

2- Anlaşmalı Bankalar aracılığıyla 30 farklı bankanın internet bankacılığı ya da şubeleri aracılığıyla ödeme yapılabiliyor.

3- gib.gov.tr'de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.

4- Ödemeler, hemen aşağıda en baştaki "indir" tuşundan erişebileceğiniz Gelir İdaresi Başkanlığı'nın mobil uygulaması aracılığıyla da alınıyor.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Nasıl Hesaplanır?

MTV hesaplaması yapmanın en doğru yolu, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) üzerinden olmaktadır. Başkanlığın internet sitesine ziyarette bulunarak, kullandığınız ya da satın almayı düşündüğünüz aracın vergi yüküne dair hesaplama yapabilir ve buna göre hareket edebilirsiniz.

Bu hesaplamayı yapmak için öncelikle intvd.gib.gov.tr adresine girmeli, sayfayı biraz aşağıya indirdikten sonra üçüncü sırada yer alan Motorlu Taşıtlar başlığını bulmalısınız. Bu bölümün tıklanmasının akabinde açılan sayfada, "Motorlu Taşıt Sorgulaması ve Kredi Kartı ile Ödeme", "Kredi Kartı İle Ödeme Bilgisi Sorgulama", "Motorlu Taşıtlar Vergisi Hesaplama", "Kasko Değerleri" bölümleri yer alacaktır. Bu bölümde "Motorlu Taşıtlar Vergisi Hesaplama" alanının tıklanmasının ardından; araç tipi, aracın yaşı ve motor büyüklüğü seçilebilecek, bunlara göre vergi tutarını hesaplayabilirsiniz.

İndir GİB Android Android için Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulaması

E-Ticaret Sitelerine Vergi Kesintisi Geliyor

Steam 10 Ülkeye Daha Vergi Uygulayacak

Motorlu Taşıtlar Vergisi 2017'de Ne Kadar Olacak?