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Muviz
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Muviz

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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Muviz
Muviz
Muviz
Muviz
Muviz

Android için Kişiselleştirme Uygulaması

Volkan Yılmaz Son güncelleme 2 saat önce

Muviz uygulaması ile Android cihazlarınızda çalan müziklerin ritmine uygun animasyonları ekranınızda görebilirsiniz.

Muviz uygulaması ile Android cihazlarınızda çalan müziklerin ritmine uygun animasyonları ekranınızda görebilirsiniz.

Birçok müzik çalar uygulamasında, çalan müziğin ritmine uygun animasyonlar dahili olarak geliyor. Oldukça hoş bir görüntü oluşturan bu animasyonları akıllı telefonlarınızda da kullanmak istemez miydiniz? Muviz uygulaması ile telefonunuzun görev çubuğunda birçok farklı tasarımla sunulan animasyonları görüntüleyebilmeniz mümkün.

Telefonunuzu root’lamanıza gerek kalmadan kullanabileceğiniz ve birçok güncel tasarım animasyonları sunan uygulamada, siz de kendi animasyonlarınızı oluşturabiliyor veya düzenleyebiliyorsunuz. Uygulamayı kullanan diğer kullanıcılarla kendi kreasyonlarınızı paylaşabileceğiniz ve diğer kullanıcıların kreasyonlarını takip edebileceğiniz Muviz uygulamasında cihazlarınız arasında senkronizasyon da yapılıyor. Uygulama ücretsiz olarak sunulmuş durumda fakat bazı animasyonları kullanmak için ödeme yapmanız gerekiyor.

Uygulama özellikleri:

  • Root gerektirmez,
  • Güncel tasarımlar,
  • Tasarım düzenleme aracı,
  • Kendi kreasyonlarınızı paylaşma,
  • Cihazlarınız arası senkronizasyon.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 5.0 ve üzeri
Üretici:
Sparkine Labs
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