Muviz
Android için Kişiselleştirme Uygulaması
Muviz uygulaması ile Android cihazlarınızda çalan müziklerin ritmine uygun animasyonları ekranınızda görebilirsiniz.
Muviz uygulaması ile Android cihazlarınızda çalan müziklerin ritmine uygun animasyonları ekranınızda görebilirsiniz.
Birçok müzik çalar uygulamasında, çalan müziğin ritmine uygun animasyonlar dahili olarak geliyor. Oldukça hoş bir görüntü oluşturan bu animasyonları akıllı telefonlarınızda da kullanmak istemez miydiniz? Muviz uygulaması ile telefonunuzun görev çubuğunda birçok farklı tasarımla sunulan animasyonları görüntüleyebilmeniz mümkün.
Telefonunuzu root’lamanıza gerek kalmadan kullanabileceğiniz ve birçok güncel tasarım animasyonları sunan uygulamada, siz de kendi animasyonlarınızı oluşturabiliyor veya düzenleyebiliyorsunuz. Uygulamayı kullanan diğer kullanıcılarla kendi kreasyonlarınızı paylaşabileceğiniz ve diğer kullanıcıların kreasyonlarını takip edebileceğiniz Muviz uygulamasında cihazlarınız arasında senkronizasyon da yapılıyor. Uygulama ücretsiz olarak sunulmuş durumda fakat bazı animasyonları kullanmak için ödeme yapmanız gerekiyor.
Uygulama özellikleri:
- Root gerektirmez,
- Güncel tasarımlar,
- Tasarım düzenleme aracı,
- Kendi kreasyonlarınızı paylaşma,
- Cihazlarınız arası senkronizasyon.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 5.0 ve üzeri
- Üretici:
- Sparkine Labs
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