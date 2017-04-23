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23 Nisan
My Photo Editor
TamindirMobilFotoğraf Ve VideoMy Photo Editor - Android Için Fotoğraf Düzenleme Uygulaması

My Photo Editor

My Photo Editor İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
My Photo Editor
My Photo Editor
My Photo Editor

Birbirinden hoş fotoğraflar elde edebileceğiniz bir fotoğraf editörü

Murat İşçi Son güncelleme 35 dakika önce

My Photo Editor, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz basit bir fotoğraf editörü olarak karşımıza çıkıyor. Eğlenceli fotoğraflar oluşturmanızı sağlayan uygulama ile keyifli zamanlar geçirebiliyorsunuz.

Komik, sevimli ve şaşırtıcı fotoğraflar oluşturmanızı sağlayan My Photo Editor, birbirinden eğlenceli yüz efektleri ve hoş filtreleriyle dikkatimizi çekiyor. Farklı özellikte fotoğraflar oluştmanızı sağlayan uygulama ile resimlerinize yazı ekleyebiliyor, filtre uygulayabiliyor ve yüksek kaliteli fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. Basit bir kullanıma sahip olan uygulama 150'den fazla işlevsel aracı da hizmetinize sunuyor. Kolajlar da yapmanızı sağlayan My Photo Editor, fotoğraflarla uğraşanları telefonlarında yer alması gereken bir uygulamadır diyebilirim. Esnekliği fazla olan uygulama ile harika fotoğraflar elde edebiliyorsunuz.

Çıkartmalar, filtreler, çerçeveler ve daha fazlası My Photo Editor uygulamasında yer alıyor. Kolay bir kullanıma sahip olan uygulama ile saniyeler içerisinde fotoğraflarınızı düzenleyebiliyor ve sosyal medya hesaplarınızda paylaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda fotoğraflarınızı da boyutlandırabiliyorsunuz. Özel efektlerin yer aldığı My Photo Editor uygulamasını mutlaka denemelisiniz. Basit adımlarla harika işler başarmanızı sağlayan bu uygulamayı sakın kaçırmayın.

My Photo Editor uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Photos Factory
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