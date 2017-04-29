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My Tiny Quest
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My Tiny Quest

(Android)
My Tiny Quest İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
My Tiny Quest
My Tiny Quest
My Tiny Quest
My Tiny Quest
My Tiny Quest

Devasa canavarlarla mücadele edebileceğiniz harika bir rol yapma oyunu

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

My Tiny Quest, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir rol yapma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Birbirinden heyecanlı dövüşlerin gerçekleştiği oyunda işiniz bir hayli zor.

Birbirinden güçlü kahramanların yer aldığı zevkli bir rol yapma oyunu olan My Tiny Quest, devasa canavarlarla mücadele ettiğiniz bir oyundur. Oyunda düşman dalgalarıyla karşılaşıyor ve ilerlemeye çalışıyorsunuz. Gerçek zamanlı bir şekilde de oynanabilen oyunda dikkatli olmalı ve yeteneklerinizi sergilemelisiniz. Birbirinden farklı 100'den fazla kahramanın yer aldığı oyunda dilediğinizi seçebiliyor ve geliştirerek güçlü bi hale gelebiliyorsunuz. Özel güçlerinizi de kullanabileceğiniz oyunda aksiyon dolu sahnelerle karşılaşıyorsunuz. 

Arkadaşlarınızla birlikte de oynayabileceğiniz oyunda destansı mücadelelere katılabiliyor ve loncanızı kurabiliyorsunuz. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz ve yeni arkadaşlar kazanabileceğiniz oyunda elinizi çabuk tutmanız gerekiyor. Eğer savaş oyunlarını seviyorsanız bu oyunu mutlaka denemelisiniz. Farklı dünyalarda geçen ve görsel şölen yaşatan oyunda tüm düşmanlarınızı alt etmelisiniz. Zorlu düşmanların yer aldığı oyun 2 boyutlu bir ortamda geçiyor. Bu nedenle telefonlarınızda fazla yer kaplamıyor.

My Tiny Quest oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Raycreator Mobile
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