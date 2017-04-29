My Tiny Quest, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir rol yapma oyunudur. Aksiyon ve macera dolu sahnelerin yer aldığı oyunda heyecanı yüksek savaşlara katılabiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir rol yapma oyunu olan My Tiny Quest, devasa düşmanlarla mücadele ettiğiniz zevkli bir oyundur. Oyunda kahramanlarınızı kontrol ediyor ve zorlu bölümleri geçmeye çalışıyorsunuz. Zevkli bir deneyim sunan oyunda dikkatli olmalı ve tehditlere karşı uyanık olmalısınız. 100'den fazla kahramanın yer aldığı oyunda kendi kahramanlarınızı geliştirerek daha güçlü bir hale büründürebiliyorsunuz. Özel güçlere de sahip olduğunuz oyunda işiniz bir hayli zor. Dikkatli olmanız gereken oyunda destansı mücadeleler gerçekleştirebiliyorsunuz.

Rol yapma oyunu sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir oyun olarak nitelendirebileceğim My Tiny Quest, kolay oynanışı ve yüksek kaliteli görselleriyle de dikkatimizi çekiyor. Görsel şölen yaşamanızı sağlayan oyunda zorlu düşmanları birer birer geçmeli ve liderlik koltuğunda üst sıralara tırmanmalısınız. Arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz oyunda can sıkıntınızı giderebilir ve yeni arkadaşlarda kazanabilirsiniz.

My Tiny Quest oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.