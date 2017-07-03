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NASA Başı Boş Asteroitlerden Nasıl Kurtulacağımızı Anlattı

NASA DART

Filmlerde çoğu kez devasa bir asteroit Dünya'ya yaklaştığı sırada bilim adamlarının çok karmaşık planlar yaparak bizi kurtardığını görmüştük. Hatta çoğu zaman bu karmaşık planların içine biraz da şans girer ve o füze asteroiti ıskalarsa, yanıp biterdik. 

NASA böyle durumlarda neler olup bittiğine dair bir video yayınlayarak, hepimizi filmlerdeki o çılgın bilim adamlarının elinden kurtardı. Kurum, Cuma günü yayınladığı bir video ile Dünya'ya bir asteroidin yaklaşması durumunda neler olabileceğini gösterdi. 

Videoda NASA tarafından geliştirilen Double Asteroid Redirection Test (DART) isimli aracın, yan yana Dünya'ya doğru gelen iki asteroitten birine nasıl çarptığını ve bu çarpmanın sonuçlarında neler olduğu gösterildi. NASA'nın Gezegen Savunma Şefi Lindley Johnson; "DART, NASA'nın gelecekteki  potansiyel bir asteroit çarpışmasına karşı savunmak için kinetik çarpma tekniği -asteroitin yörüngesini değiştirmek- olarak bilinen durumu, test etmek için ilk görevi olacaktır." şeklinde bir açıklama da yaptı. 

Bu teknikte, Dünya'dan ya da yörüngedeki uydulardan ateşlenen yüksek hızlı füzeler kullanılıyor. Bu füzeler, çarptıkları cisimlere oldukça küçük hasarlar veriyorlar; ancak asli görevleri hızlarını kullanarak o cismi yörüngesinden çıkarmak. Böylece devasa patlayıcı güçlerine gerek kalmadan ve cisim gezegene zarar vermeden yer değiştirmesi sağlanabiliyor. 

Kinetik etki füzesi görevinin ise 2020 yılında başlaması planlanıyor. İki uzay aracıyla birlikte 2020 yılında bu füzelerin yörüngeye taşınması ve 2022 yılında ilk ateşlenmenin yapılarak, füzelerin denenmesi planlanıyor. O füzenin gök cismine çarptığında verdiği hasarı ise hemen aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz. 

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Yazar: - 03.07.2017

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