NASA, Büyük Kırmızı Leke Fırtınasının Sırrını Çözüyor

NASA’nın Jüpiter araştırmaları için görevlendirdiği uzay aracı Juno, dev gezegende yüzyıllardır süregelen bir fırtına olen “Büyük Kırmızı Lekenin” sırrını çözmek adına gezegene yakın uçuş gerçekleştirdi. Juno’nun şimdiye kadar yapılmış en yakın uçuşu gerçekleştirmesi, fırtınanın nedenini anlyabilmek adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) Jüpiter görevinde kullandığı uzay aracı Juno, son derece kritik bir gözlem yaptı ve güneş sisteminin en büyük gezegenini çok yakından inceledi. Juno, 8 veri toplama aracını aktifleştirerek Jüpiter’de 350 yıldır devam ettiği düşünülen Büyük Kırmızı Leke fırtına bulutlarının 9 bin kilometre uzağından uçarak veri topladı.

Voyager ve Galileo uzay araçlarına nazaran Jüpiter’e çok daha yakın uçan Juno, 16 bin kilometre genişliğinde ve yüzyıllardır devam eden Büyük Kırmızı Leke fırtınasının sebebini anlama amacıyla, şimdiye kadar yapılan tüm gözlemlerden daha detaylı bir uçuş gerçekleştirdi.

Uçuş esnasında aracın kamerası JunoCam’in de sürekli açık tutulduğu belirtildi. "Büyük Kırmızı Leke" sırrının çözümüne en çok yaklaşılan gözlemi yapan Juno’nun uçuşu hakkında açıklamada bulunan Juno Başaraştırmacısı Scott Bolton, "Bu devasa fırtına yüzyıllar boyu güneş sisteminin en büyük gezegeninde şiddetle esti. Şimdi Juno ve onun bilim araçları, bu devasa fırtınanın nasıl oluştuğunu anlamak, köklerinin derinliğini görmek ve bunu özel yapanın ne olduğunu öğrenmek için dalış yapacak." açıklamasında bulundu.

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