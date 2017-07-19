NASA Görüntü Arşivini YouTube'dan Paylaşıyor

NASA onlarca yılda çekilen yüzlerce kamera görüntüsünden oluşan video arşivini YouTube’a yüklemeye başladı. Böylelikle NASA kendi araştırmalarının ulaşılabilirliğini kolaylaştırmayı hedefliyor. Zira önceden NASA video arşivine ulaşmak bir hayli zahmetli oluyordu.

Onlarca yıllık emeğin ürünü olan NASA arşivinden bu zamana kadar yaklaşık 300 video YouTube’da paylaşıldı. 200 kadar kamera görüntüsünün daha YouTube’a yüklenmesi bekleniyor. Uzay mekiği inişi araştırması, X1 ve X43A test uçuşları ve Ay araştırmaları aracı gibi NASA tarihinin önemli görüntüleri video arşivinde yer alıyor.

SpaceX’in CEO’su Elon Musk da daha önce NASA arşivlerinin resmi web sitesinden bulunmasının ne kadar zor olduğuna dair yorumlarda bulunmuştu. Arşivin YouTube’da paylaşılmasından önce NASA görüntülerine ulaşmak isteyenler Dryden Uçuş Araştırma Merkezi’nin resmi web sitesi üzerinden kamera görüntülerine erişim sağlayabiliyordu. Ancak arşivin paylaşıldığı YouTube kanalı üzerinden tüm kullanıcılar için NASA video arşivine erişmek oldukça kolaylaştı.

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