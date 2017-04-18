NASA, Roket Fırlatılışını 360 Derece Canlı Yayınlayacak

Yaptığı canlı yayınları her geçen gün geliştiren NASA, uzaya göndereceği yeni roketin kalkışını da canlı olarak yayınlayacağını ve bu yayının 360 derece olacağını açıkladı.

Bugüne kadar fırlatılan roketleri hep çok uzaktan, daha doğrusu güvenli bölgelere konuşlandırılan kameralardan izlemiştik. 360 derece video kaydetme ve bunları yayınlama imkanlarının gelişmesiyle birlikte, olaylara daha yakından şahit olma şansımız artmışken, bunu NASA gibi uzay kurumları da kullanmaya başlamıştı. Kurum, 18 Nisan'da yani bugün uzaya göndereceği yeni roketin kalkış anlarının YouTube kanalı üzerinden 360 derece canlı yayınla izlenebileceğini söyledi.

Orbital Cygnus isimli roketi hazırlayan Orbital ATK ve United Launch Alliance, kalkış rampasının 95 metre yakınına balık gözü lensine sahip bir kamera yerleştirdiklerini ve bu kamera aracılığıyla kalkışın izlenebileceğini duyurdular.

Fırlatılışı Nasıl izleyeceksiniz?

Diğer 360 derece videolarda da olduğu gibi bu yayın da mouse hareketleriyle istenildiği yöne döndürülebilecek ve istenilen açıdan bu kalkış izlenebilecek. Hatta herhangi bir VR başlığa sahipseniz, YouTube uygulaması üzerinden bu kalkışı VR başlığıyla da izleme imkanınız olabilecek. Yayını izlemek için, TSİ 18.00 sularında NASA'nın Youtube kanalını ziyaret edebilirsiniz. Daha önceden bir deneme yapmak için ise aşağıdaki videodan bir 360 derece kalkış izleme şansınız da bulunuyor.

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