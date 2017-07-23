NASA, Tam Güneş Tutulmasını İzleyecekleri Uyardı

Amerika Birleşik Devletleri’nden net bir şekilde gözlemlenmesi beklenen tam güneş tutulmasına yalnızca bir ay kaldı. Ülkede milyonlarca insanın nadir gerçekleşen bu doğa olayını izlemesi beklenirken, NASA güneş tutulmasını izleyecek olanlara bir dizi uyarıda bulundu. Uyarılara uyulmadığı takdirde görme yeteneğinin kaybına kadar birçok risk bulunuyor.

Tam güneş tutulmasını izleyecek olanları NASA ilk olarak güneş tutulmalarını güvenli bir şekilde izlemek için tasarlanan gözlükleri kullanmaları konusunda uyarıyor. Temel uyarılardan biri de güneş gözlüklerinin aynı işlevi görmeyeceği. Kısmi güneş tutulmalarında bile çıplak gözle ya da güneş gözlükleriyle tutulmayı izlemek ciddi bir risk teşkil ediyor. Yani tam güneş tutulmasını izlemek için özel gözlükleri kullanmak şart.

İkinci olarak ise halk karaborsacılara karşı uyarıyor. Güneş tutulmasına özel tasarlanan gözlükler ISO 12312-2 sertifikası taşıyor. Bu sertifikayı taşımayan gözlüklerin kullanılmaması gerekiyor. Ucuza kaçıp da kendi özel gözlüğünü üretmeyi düşünen vatandaşlar da NASA tarafından uyarıldı. Halkın özel üretilen gözlükleri mutlaka satın almaları istenirken, alınan üründe ise üreticinin adı ve adresinin kesinlikle bulunması gerekiyor.

NASA yetkilisi Alex Young, “İnsanların belki de hayatlarında bir kez izleyebileceği bu muhteşem olayı izlemesi gerektiği kanaatindeyiz. Ancak bunu yaparken gözlerini kaybetmelerini istemiyoruz. Bu nedenle gerekli uyarılara uyulması son derece önemli.” dedi.

NASA Görüntü Arşivini YouTube'dan Paylaşıyor

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