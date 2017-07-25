NASA, Yeni Bir Süpersonik Uçak Geliştiriyor!

Yakında süpersonik bir yolcu uçağı ile seyahat edeceğinizi söylesek, ne dersiniz? Evet, NASA bunun için hazırlıklara başladı bile!

Birkaç on yıla kadar, bu proje ile birlikte ses hızından daha hızlı seyahat etmemiz mümkün olacak. Concorde adı verilen ve ilk olarak 1956 yılında İngiltere'de üretimine başlanan süpersonik uçaklar 1976'da kullanıma sunulmuştu. Üretimi 2003'te durdurulan ve gürültü açısından ciddi sorunlar yaşayan bu modeli baz alan NASA, yepyeni bir süpersonik uçak geliştirilecek.

Gürültüsüz ve daha hızlı olarak üretilmesi planlanan uçak için NASA, önümüzdeki ay çalışmalara başlayacak. Uçak üreticilerinden teklifler bekleyen NASA, söz konusu üreticilere 400 milyon dolarlık bir bütçe fonu da sağlayacak. Yapılması planlanan uçakta hedeflenen ses düzeyi 60 ila 65 desibel civarında olacak. Uluslararası seyahatler ve ticaret açısından büyük zaman tasarrufu sağlamak, en önemli hedef olarak belirtiliyor. NASA, 2022 yılına kadar nüfusun yoğun olduğu bölgelerde yeni süpersonik uçağının canlı testlerini yapmayı planlıyor. Hiç uçağa binmemiş ve yükseklikten çok korkan biri olarak, bu haberi yazarken bile ürperdiğimi size bir sır olarak verebilirim. Uçmak isteyenlere şimdiden keyifli yolculuklar dilerim.

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