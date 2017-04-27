NASA'nın Elinde Fonksiyonel Astronot Elbisesi Kalmadı

Uzay yürüyüşlerinde kullanılan NASA astronot elbiselerinden kurumun elinde kalmadığı rapor edildi. NASA, şimdiye kadar yeni nesil astronot uzay yürüyüşü takımlarına 200 milyon dolar harcama yapmıştı.

Aslında durum sandığımızdan daha ciddi. Çünkü NASA'nın raporuna göre astronotlar, uzay yürüyüşleri için gerekli olan işlevsel takım elbiselerini çok hızlı bir şekilde tüketiyor. ISS mürettebatının kullandığı elbiseler, yıllardır görevlerde işlevsel olarak kullanılıyor. Bu elbiseler 15 yıl dayanacak şekilde tasarlanmışlardı. Ancak riskli çalışma koşullarında hasar gören elbiselerin onarımı mümkün olmadığından, NASA'nın elindeki stok tükeniyor.

NASA; elde kalan uzay elbiseleri hakkında astronotlardan şikayetler de alıyor. Bazı astronotlar, gözlerinin yandığını ve klor kokusu hissettiklerini söylerken, bazıları da eldivenlerinin kolayca hasar gördüğünden yakınıyorlar. En ciddi şikayetler, astronotların sırt çantasındaki soğutma sistemi ile ilgili. Kırılmış ya da bir şekilde hasar görmüş 18 adet yaşam destek ünitesinden geriye sadece 11 adet kalmış. NASA'nın envanterinde 2024'e kadar sürecek olan görevleri destekleyecek kadar uzay elbisesi bulunmadığı söyleniyor. NASA, bu tarih gelmeden yeni nesil uzay elbiseleri için yeterli ödeneğin bulunmamasından şikayetçi.

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NASA Artık Uzaya Odaklanacak