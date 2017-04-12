NASA'nın İlk 4K Canlı Yayınını Nasıl İzleyeceğiz?

26 Nisan tarihinde NASA, uzaydan ilk 4K çözünürlüklü canlı yayınını yapmaya hazırlanıyor.

Uluslararası Uzay İstasyonundan (ISS) yayınlanacak olan yayın, NASA astronotu Peggy Whitson tarafından seslendirilecek ve "Hollywood ile Geleceğe Bağlanmak" başlıklı bir panelin bir parçası olacak. Yayın herkesin seyredebilmesi için çevrimiçi olarak yayınlanacak.

Bu yayını izleyebilmek için henüz vakit var, ancak nasıl yaparım diyorsanız şimdiden NASA Television web sitesine doğru yollanarak tüm yayınlara göz atabilirsiniz. Web sitesinde hangi programların, saat kaçta yayınlanacağı hakkında detaylı bir rehber de bulacaksınız. Kanalda "HD ISS Manzaraları" adı altında bir kategori de bulunuyor buradan gerçek zamanlı Uluslararamı Uzay İstasyonu manzaraları izlemek de mümkün.

NASA Television web sitesinde UHD yayınlar yapılmıyor olsa da kaliteli bir yayın yakalamak mümkün.

Peki, NASA 4K yayını yapmayı nasıl gerçekleştirecek? Geçtiğimiz Aralık ayında, yörüngeye kargo taşıyan bir Japon uzay aracına RED Epic Dragon dijital sinema çekim kamerası yüklenmiş ve bu donanım ISS'e götürülmüştü. Bu kamerayla bir süredir canlı olmasa da Uluslararası Uzay İstasyonunda mini belgeseller çekiliyor.

Uzay İstasyonu Yakında NASA’nın TV Kanalı Olarak 4K HD Yayın Yapacak.

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