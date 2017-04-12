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NASA'nın İlk 4K Canlı Yayınını Nasıl İzleyeceğiz?

NASA'nın İlk 4K Canlı Yayınını Nasıl İzleyeceğiz?

26 Nisan tarihinde NASA, uzaydan ilk 4K çözünürlüklü canlı yayınını yapmaya hazırlanıyor.

Uluslararası Uzay İstasyonundan (ISS) yayınlanacak olan yayın, NASA astronotu Peggy Whitson tarafından seslendirilecek ve "Hollywood ile Geleceğe Bağlanmak" başlıklı bir panelin bir parçası olacak. Yayın herkesin seyredebilmesi için çevrimiçi olarak yayınlanacak.

Bu yayını izleyebilmek için henüz vakit var, ancak nasıl yaparım diyorsanız şimdiden NASA Television web sitesine doğru yollanarak tüm yayınlara göz atabilirsiniz. Web sitesinde hangi programların, saat kaçta yayınlanacağı hakkında detaylı bir rehber de bulacaksınız. Kanalda "HD ISS Manzaraları" adı altında bir kategori de bulunuyor buradan gerçek zamanlı Uluslararamı Uzay İstasyonu manzaraları izlemek de mümkün.    

NASA Television web sitesinde UHD yayınlar yapılmıyor olsa da kaliteli bir yayın yakalamak mümkün.

Peki, NASA 4K yayını yapmayı nasıl gerçekleştirecek? Geçtiğimiz Aralık ayında, yörüngeye kargo taşıyan bir Japon uzay aracına RED Epic Dragon dijital sinema çekim kamerası yüklenmiş ve bu donanım  ISS'e götürülmüştü. Bu kamerayla bir süredir canlı olmasa da Uluslararası Uzay İstasyonunda mini belgeseller çekiliyor.

İndir5.21 MB
NASA Uzay Manzaraları Teması
NASA Uzay Manzaraları Teması Windows 7 ve Windows 8 için NASA Uzay Manzaraları Teması

İndir3.9 MB
NASA App Android
NASA App Android Android İçin Nasa Uygulaması

İndir3.6 MB
NASA App iOS
NASA App iOS iOS İçin NASA Uygulaması

Uzay İstasyonu Yakında NASA’nın TV Kanalı Olarak 4K HD Yayın Yapacak.

NASA'nın Canlı Yayını Sırasında UFO Paniği Yaşandı

NASA YouTube Aracılığıyla 7/24 Uzaydan Canlı Yayına Başladı

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Yazar: - 12.04.2017

NASA'nın İlk 4K Canlı Yayınını Nasıl İzleyeceğiz? İçin Yorum Yaz

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