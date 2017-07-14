NASA'nın Mars'a İnsan Götürecek Parası Yok

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), bir süre önce Mars'a insanlı uçuşlar yapma planlarını açıklamış ve herkesi heyecanlandırmıştı. Fakat bugün gelen bir başka açıklama ile NASA'nın buna parasının olmadığı ortaya çıktı.

Daha önceki yönetimlerle başlayan NASA'nın bütçe sıkıntısı Donald Trump'ın yönetime gelmesiyle daha da ön plana çıkmış ve kurumun bütçesinde yüzde 0.8'lik bir düşüş daha yapılmıştı. Bu sebeple başta iklim olmak üzere birçok farklı alandaki araştırmalarını iptal etmek zorunda kalan NASA, uzay çalışmaları yapmak için bile önemli bir uğraş vermek durumunda kalmıştı.

İnsanlı Arama ve Operasyon Müdür Yardımcısı William Gerstenmaier da NASA'nın bütçesinin kısıtlı oluşuna dikkat çekerek, daha önce ortaya çıkan Mars planına dair açıklamalar yaptı. Şu anki bütçeyle herhangi bir insanı Mars'a götürmelerinin imkanı olmadığını söyleyen Gerstenmaier, ilerleyen dönemde bütçelerinde yüzde iki oranında artış olursa, bunu deneyebileceklerinin de altını çizdi.

Bu açıklama NASA'nın Mars fikrinden tamamen vazgeçtiğini göstermiyor olsa bile ilerleyen yıllarda bu adımı NASA'dan göremeyebileceğimiz anlamına geliyor. Dahası Mars için bütçe olmaması, ABD'nin artık uzay çalışmalarını da özel şirketlere devretmeye çalışması ve bunun için teşvikler vermesinin bir tezahürü olarak karşımızda duruyor.

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