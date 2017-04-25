NASCAR Heat Mobile, lisanslı Nascar araçlarıyla gerçek Nascar sürücülerinin yer aldığı tek lisanslı Nascar yarış oyunu. Android platformunda ücretsiz indirilmeye açılan yarış oyununda bilindik pistlerde adrenalin yüklü yarışlara katılmanın yanı sıra kendi taraftar alanınızı kurabiliyorsunuz.

Kyle Bush, Denny Hamlin, Kevin Harvick, Chase Elliot, Joey Logano, Jamie McMurray gibi ünlü Nascar sürücülerinin bulunduğu lisanslı tek Nascar yarışı oyunu NASCAR Heat Mobile, hem grafiksel olarak hem de oynanış yönünden kalitesini ortaya koyuyor. Oyunun güzel yanı; sadece yarışlara katılmıyorsunuz. Garajınızı ve taraftar alanınızı (fan zone) kendiniz, dilediğinizce inşa edebiliyorsunuz. 35’in üzerinde yapı ve çekici kılan dekorasyon ile zevkinize göre kurabildiğiniz taraftar alanında her bina için ödül veriliyor.

20’den fazla ikonik Nascar pistinde zorlu yarışlara katıldığınız oyunda kontrolleri de yarış stilinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Dokunmatik kontroller veya tilt seçimi, ince ayar direksiyon asistleri, hassasiyet ayarlamaları, kamera açılarını değiştirebilme gibi sürüş deneyimini etkileyen her şey sizin kontrolünüzde.