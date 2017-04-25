NASCAR Heat Mobile, iPhone ve iPad’de ücretsiz oynayabileceğiniz tek lisanslı Nascar yarış oyunu. Lisanslı Nascar araçları, profesyonel ünlü Nascar sürücüleri ve ikonik Nascar pistlerinin yer aldığı Nascar yarışı oyununda kendi taraftar alanınızı (fan zone) kurma şansına da sahipsiniz.

Nascar yarışlarını yakından takip edenlerin kaçırmaması gerektiğini düşündüğüm yarış oyunu NASCAR Heat Mobile, grafik ve sesleri, oynanış dinamikleri, içeriğiyle kalitesini gösteriyor. Ücretsiz indirilebilip oynanabilir olması ve ufak boyutlu olmasıyla da beğenimi kazanıyor. Kendinizi klasik yarışların dışına atmak istiyor, mobilde en iyi Nascar yarış deneyimini yaşamak istiyorsanız şiddetle tavsiye ederim.

Kyle Bush, Denny Hamlin, Kevin Harvick, Clint Bowyer, Jimmie Johnson, Erik Jones, Joey Logano, Kyle Larson ve daha saymakla bitmeyek Monster Energy NASCAR Cup Series’de yarışan sürücülerin yer aldığı ve 20’in üzerinde pistte yarıştığınız oyun, kontrol noktasında oyuncuları üzmüyor. Dokunmatik kontroller veya tilt, ince ayar direksiyon yardımcıları ve hassasiyet ayarlamaları, değiştirilebilir kamera açıları sunuyor.