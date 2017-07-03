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NATO'dan Petya Saldırısına Misilleme Gelebilir

Nato'dan Petya Virüsüne Misilleme Gelebilir

Dünyada kişisel ve kurumsal bilgisayarların yeni düşmanı Petya virüsünün yankıları devam ediyor. Pek çok ülkede bulaşan ve kullanıcılardan fidye isteyen kötü amaçlı yazılım için aynı zamanda araştırmalar devam ediyor. CNBC'nin yayınladığı bir habere göre, devreye NATO'nun Siber Savunma Merkezi de devreye girdi. 

Geçtiğimiz hafta Doğru Avrupa'da ortaya çıkan Petya fidye yazılımı nedeniyle, araştırmacılar olayın politik bir amaçla yapıldığı konusunda görüş birliğine varıyorlar. Pek çok analistin yorumları bu yönde ilerlerken, NATO'nun Siber Savunma Merkezi'nden de açıklama geldi. NATO'ya göre, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen saldırının arkasında bir devletin olduğu düşünülüyor.

Bu gelişme, Washington Antlaşması'nın 5. maddesine dayanarak ve NATO müttefiklerini olayın içine dahil ederek bir savaş harekatı düzenlenebileceği anlamına geliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan araştırmacı Tomas Minarik, "Önemli hükümet sistemleri hedef alındığından, bu saldırı egemenlik ihlali sayılabilir" dedi.

Diğer yandan ABD'li kaynaklar, ellerinde kanıt olmamasına rağmen Rus hükümetinin desteklediği bir saldırı üzerinde duruyorlar. Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilim düşünüldüğünde, biraz haklı da sayılabilirler.

Ukrayna Petya Saldırısını Durdurduğunu Açıkladı

Petya Fidye Yazılımı Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

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Yazar: - 03.07.2017

NATO'dan Petya Saldırısına Misilleme Gelebilir İçin Yorum Yaz

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