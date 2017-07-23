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NBA 2K18'in Müzik Listesi Paylaşıldı

NBA 2K18'in Müzik Listesi Paylaşıldı

Basketbolda yıllardır zirvenin sahibi olan NBA 2K18'in müzik listesi paylaşıldı. Toplam 49 şarkının yer aldığı listede mükemmel parçalar bulunuyor.

Cleveland Cavaliers'ın yıldızı Kyrie Irving'i kapak fotoğrafı olan kullanan NBA 2K18, bu yıl yine iddialı geliyor. Her yıl bir üst kademeye çıkmaya başlayan NBA 2K18'in bu yıl büyük bir rakibi var. Daha önce birçok kere ertelenen veya iptal edilen NBA Live serisi yeni oyunuyla bu yıl büyük bir rakip olacak.

NBA 2K18, 19 Eylül'de PC, PS3, PS4, Xbox 360 ve Xbox One platformlarına çıkış yapacak. Çıkış süresine 2 ay kala 2K Sports oyundaki müzik listesinin tamamını oyunseverleriyle paylaştı.

NBA 2K18'in şarkı listesi:

  • el So Good - Mase
  • Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now) - C + C Music Factory
  • Hip Hop Hooray - Naughty By Nature
  • I Can't Drive 55 - Sammy Hagar
  • Jungle - X Ambassadors feat. Jamie N Commons
  • Pour Some Sugar on Me - Def Leppard
  • Put Your Hands Where My Eyes Could See - Busta Rhymes
  • Shook Ones Pt. II - Mobb Deep
  • Sirius - The Alan Parsons Project
  • So Fresh. So Clean - Outkast
  • The Walker - Fitz & The Tantrums
  • The Zoo - Scorpions
  • They Reminisce Over You - Pete Rock & CL Smooth
  • Victory - Puff Daddy feat. Notorious BIG & Busta Rhymes
  • '93 Till Infinity - Souls Of Mischief
  • All Of Me - Big Gigantic feat. Logic & Rozes
  • Am I Wrong - Anderson Paak feat. Schoolboy Q
  • Birdwatching - The Shelters
  • Cant Have - Pitbull feat. Steven A. Clark & Ape Drums
  • Comin Out Strong - Future feat. The Weeknd
  • Conrad Tokyo - A Tribe Called Quest
  • Deep End (Tarro Remix) - They
  • Do What I Want - Lil Uzi Vert
  • Don't Threaten Me With A Good Time - Panic at the Disco
  • HTP - Vintage Lee
  • Humble - Kendrick LAmar
  • Know The Ledge - Eric B. & Rakim
  • Let It Fly - Johnny Stephene
  • Living Like Khaled - Cousin Stizz
  • Nas Is Like - Nas
  • No Lie - Sean Paul feat. Dua Lipa
  • Portland - Drake feat. Quavo & Travis Scott
  • Shock Horror - Shy Luv
  • Slam - Onyx
  • Stand Back - PnB Rock / A Boggie Wit Da Hoddie
  • Victory - Joey Bad
  • Wasatch Front - Dame DOLLA
  • Wrote My Way Out - Nas, Dave East, Lin-Manuel Miranda & Aloe Blacc
  • Hush - Linda Lind
  • Aurora - RL Grime
  • 1984 - Salmo
  • 4 Vérités - Take a Mic
  • Chantaje - Shakira feat. Maluma
  • Cult - Emiskilla
  • Feel It - GTA & What So Not feat. Tunji Ige
  • Fever - Roosevelt
  • Human (Rudimental Remix) - Rag' n' Bone Man feat. Rudimental
  • Tokyo Drift - Woddie Smalls
  • U Don't Double K

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Yazar: - 23.07.2017

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