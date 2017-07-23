Basketbolda yıllardır zirvenin sahibi olan NBA 2K18'in müzik listesi paylaşıldı. Toplam 49 şarkının yer aldığı listede mükemmel parçalar bulunuyor.

Cleveland Cavaliers'ın yıldızı Kyrie Irving'i kapak fotoğrafı olan kullanan NBA 2K18, bu yıl yine iddialı geliyor. Her yıl bir üst kademeye çıkmaya başlayan NBA 2K18'in bu yıl büyük bir rakibi var. Daha önce birçok kere ertelenen veya iptal edilen NBA Live serisi yeni oyunuyla bu yıl büyük bir rakip olacak.

NBA 2K18, 19 Eylül'de PC, PS3, PS4, Xbox 360 ve Xbox One platformlarına çıkış yapacak. Çıkış süresine 2 ay kala 2K Sports oyundaki müzik listesinin tamamını oyunseverleriyle paylaştı.

NBA 2K18'in şarkı listesi:

el So Good - Mase

Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now) - C + C Music Factory

Hip Hop Hooray - Naughty By Nature

I Can't Drive 55 - Sammy Hagar

Jungle - X Ambassadors feat. Jamie N Commons

Pour Some Sugar on Me - Def Leppard

Put Your Hands Where My Eyes Could See - Busta Rhymes

Shook Ones Pt. II - Mobb Deep

Sirius - The Alan Parsons Project

So Fresh. So Clean - Outkast

The Walker - Fitz & The Tantrums

The Zoo - Scorpions

They Reminisce Over You - Pete Rock & CL Smooth

Victory - Puff Daddy feat. Notorious BIG & Busta Rhymes

'93 Till Infinity - Souls Of Mischief

All Of Me - Big Gigantic feat. Logic & Rozes

Am I Wrong - Anderson Paak feat. Schoolboy Q

Birdwatching - The Shelters

Cant Have - Pitbull feat. Steven A. Clark & Ape Drums

Comin Out Strong - Future feat. The Weeknd

Conrad Tokyo - A Tribe Called Quest

Deep End (Tarro Remix) - They

Do What I Want - Lil Uzi Vert

Don't Threaten Me With A Good Time - Panic at the Disco

HTP - Vintage Lee

Humble - Kendrick LAmar

Know The Ledge - Eric B. & Rakim

Let It Fly - Johnny Stephene

Living Like Khaled - Cousin Stizz

Nas Is Like - Nas

No Lie - Sean Paul feat. Dua Lipa

Portland - Drake feat. Quavo & Travis Scott

Shock Horror - Shy Luv

Slam - Onyx

Stand Back - PnB Rock / A Boggie Wit Da Hoddie

Victory - Joey Bad

Wasatch Front - Dame DOLLA

Wrote My Way Out - Nas, Dave East, Lin-Manuel Miranda & Aloe Blacc

Hush - Linda Lind

Aurora - RL Grime

1984 - Salmo

4 Vérités - Take a Mic

Chantaje - Shakira feat. Maluma

Cult - Emiskilla

Feel It - GTA & What So Not feat. Tunji Ige

Fever - Roosevelt

Human (Rudimental Remix) - Rag' n' Bone Man feat. Rudimental

Tokyo Drift - Woddie Smalls

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