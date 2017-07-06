'Neden Benim Yok' Diyeceğiniz En Küçük Konsol

Bu minik oyun canavarını görür görmez bir tane de sizde olsun istiyorsunuz. YouTuber Vincent Buso daha önce de anahtarlık boyutunda üretilen Game Boy konsolunu, yeniden tasarladı.

Bu yeni tasarım, aslında temel olarak bir Game Boy Advance SP'nin kapaklı tasarımı. Ancak, cihaz son derece portatif ve taşınabilir bir anahtarlık boyutuna kadar küçültülmüş durumda. Gerçeği söylemek gerekirse, Game Boy'un bu "ıslanıp çekmiş" hali daha önce farklı boyutlarda Asya pazarında ve Türkiye'deki işportacılarda da görülmüştü. Ancak, bu yeni Game Boy Advance SP mini konsol, iki yerine dört düğme barındırıyor ve ROM'ları Intel Edison çipiyle çalıştırılıyor. "Keymu" adı verilen bu tasarım, daha parlak ve ekstra düğmeler barındırıyor Ayrıca, Sega Genesis ve bazı Super Nintendo oyunlarını rahatça oynatabiliyor.

Tamamen açık kaynaklı ve mini boyutlu bu platform emülasyon konsoluna oyun desteği getirecek bazı gönüllülerin çıktığı da gelen haberler arasında.

Girişimci bir birey ya da kurum, Keymu'yu uygun fiyata nasıl imal edeceğini öğrenmek isterse, YouTuber Vincent Buso, bu konuda destek olacağını da söylüyor.

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