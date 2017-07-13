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Neil Armstrong'un Ay'dan Getirdiği 'Toz' 4 Milyon Dolara Satılacak

ay tozu 4 milyon dolar

Her ne kadar Neil Armstrong’un aya ayak basmadığıyla ilgili teoriler bulunsa da, ‘onun için küçük, insanlık için büyük adımın’ 48. yıl dönümü, bu ayın 20’sinde anılacak. Amstrong’un Ay’a ayak basmadığını savunanlar, savunadursun, astronotun yanında getirdiği ay tozu 4 milyon dolara satılacak.

Düzenlenecek müzayedede, Armstrong’un Ay’dan topladığı toz ve bazı küçük kayalar açık arttırmaya sunulacak. Ay ‘ganimetleri’nin 2 milyon ile 4 milyon dolar arasında fiyatla alıcı bulması beklenen açık arttırmada, Apollo 11’in bir başka mürettebatı olan Buzz Aldrin’in imzalı ayda çekilmiş fotoğrafı da yer alacak.

Ay’a gerçekten indiler ya da inmediler, her ihtimalde de bir avuç toza 4 milyon dolar vermek? (Cümleyi tamamlamaya elim varmadı.) Ama en çok  3 kişiden oluşan mürettebatın en ‘ezik’ üyesi Micheal Collins’in satışa değer hiçbir şeyinin olmaması beni üzüyor. Ah be Collins, sen kalk Ay’a git, hem de ismini kimse bilmesin, bir fotoğrafın bile satışa layık görülmesin. İnsanoğlu nankör azizim...

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Yazar: - 13.07.2017

Neil Armstrong'un Ay'dan Getirdiği 'Toz' 4 Milyon Dolara Satılacak İçin Yorum Yaz

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