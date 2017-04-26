?     Geri Bildirim
Neon Drifters
TamindirMobilOyunlarAksiyonNeon Drifters - Android İçin Bilim Kurgu Temalı Aksiyon Oyunu

Neon Drifters

Neon Drifters İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 5/5
5
Neon Drifters
Neon Drifters
Neon Drifters
Neon Drifters

Gelecekte geçen aksiyon yüklü bir yapım karşımızda

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Neon Drifters, ilk olarak Android platformuna çıkış yapan bilim kurgu temalı aksiyon oyunu. Retro çizgileriyle eski nesil oyuncuları kendisine bağlayan yapımda aralarında uzay aracı, lazer, robotların da bulunduğu çok sayıda engeli atlatmaya çalışıyoruz.

Hayatta kalma üzerine kurulu gelecekte geçen aksiyon yüklü kaliteli bir mobil oyun olarak karşımıza çıkan Neon Drifters’da cyborg, uzaylı, robot, bilim adamı ve daha nice karakter yer alıyor. Karakter seçimimizi yaptıktan sonra oyuna geçtiğimizde henüz kiminle neden savaştığımızı anlamaya çalışırken aksiyonun içinde buluyoruz kendimizi. Kritik noktalardan çıkan düşman gemileri ve köşelere döşenmiş tuzakları geçebilmek için uğraş veriyoruz. Silahımızın olmaması da bonusu oluyor.

Neon Drifters için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
MoltenCore Games
Neon Drifters QR Kodu Okutarak İndir

Aksiyon Popülerleri

  1. Pokemon GO
    Pokemon GOAndroid İçin Pokemon Oyunu
  2. Subway Surfers
    Subway SurfersAndroid İçin Macera Oyunu
  3. Strike of Kings
    Strike of KingsAndroid için MOBA Oyunu
  4. Talking Tom Gold Run
    Talking Tom Gold RunAndroid İçin Konuşan Tom Altın Peşinde Oyunu
  5. Growtopia
    GrowtopiaAndroid İçin Minecraft Benzeri Oyun