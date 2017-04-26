Neon Drifters, ilk olarak Android platformuna çıkış yapan bilim kurgu temalı aksiyon oyunu. Retro çizgileriyle eski nesil oyuncuları kendisine bağlayan yapımda aralarında uzay aracı, lazer, robotların da bulunduğu çok sayıda engeli atlatmaya çalışıyoruz.

Hayatta kalma üzerine kurulu gelecekte geçen aksiyon yüklü kaliteli bir mobil oyun olarak karşımıza çıkan Neon Drifters’da cyborg, uzaylı, robot, bilim adamı ve daha nice karakter yer alıyor. Karakter seçimimizi yaptıktan sonra oyuna geçtiğimizde henüz kiminle neden savaştığımızı anlamaya çalışırken aksiyonun içinde buluyoruz kendimizi. Kritik noktalardan çıkan düşman gemileri ve köşelere döşenmiş tuzakları geçebilmek için uğraş veriyoruz. Silahımızın olmaması da bonusu oluyor.