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23 Nisan
NetDrive
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NetDrive

2.0
NetDrive İndir Hemen İndir

67.29 MB
Editör Puanı: 5/5
5
NetDrive
NetDrive
NetDrive

NetDrive ile FTP sunucunuzu ya da bulut hesabınızı harddisk gibi kullanın

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

NetDrive, bulut hesaplarınızı harddisk gibi kullanma imkanız sunan işlevsel bir araç olarak tanımlanabilir. FTP hesaplarınızı yerel harddisk gibi kullanmanızı sağlayan NetDrive ile kapasite sorunundan kurtuluyorsunuz.

Bulut depolama hesaplarınızı yönetme imkanı sunan NetDrive, hesaplarınızla bağlantı kurarak dosya gönderme, silme ve düzenleme işlemlerinizi sanki yerel bir harddiskte çalışıyormuş gibi halletmenizi sağlıyor. Hızlı ve kolay bir kullanıma sahip olan program ile Google Drive'dan OneDrive'a, Dropbox'tan OpenStack'e kadar bir çok bulut hesabına bağlantı kurabiliyorsunuz. Tüm dosyalarınızı saklamak için kullanılabilecek program ile kapasite sorununu ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Bulut hesaplarına kendi internet siteleri üzerinden değil yerel bilgisayar üzerinden dosya göndermek ve almak için NetDrive'ı tercih edebilirsiniz.

Güvenliği de ön planda tutan program ile disklere şifre koyabiliyor ve dosyalarınızı güvende tutabiliyorsunuz. FTP hesaplarına da destek veren NetDrive'ı FileZilla'ya alternatif olarak kullanabilirsiniz. NetDrive, kolay kullanım ve kurulum sağlayan kullanıcı arayüzü, yüksek veri transfer hızı ve performansı, "sürükle-bırak" metodu desteğiyle oldukça kullanışlı ve pratik bir program diyebiliriz.

NetDrive programını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Win10/Win8.1
Üretici:
NetDrive

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