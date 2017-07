Netflix 100 Milyon Abone Barajını Aştı

Film ve dizi servisi Netflix yılın ikinci çeyreği için şirkete dair bazı sayısal verileri paylaştı. Şirketin geliri ve abone sayısında gözle görünür bir artış yaşanırken, 100 milyon abone sayısı barajı da geride bırakıldı ve Netflix’in yaklaşık 104 milyon abonesi olduğu duyuruldu.

Açıklanan rakamlara göre oldukça verimli bir çeyrek geçiren Netflix, 2011 yılından bu yana en çok abone artışının yaşandığı çeyreği geride bırakırken, bu çeyrekte geçen yıla göre gelirini yüzde 32 artırarak 2.75 milyar dolara yükseltti.

Netflix stock is up 8.2% at $174.87 on strong earnings & guidance.



Revenue: $2.79B

Earnings: 15 cents

Subscriber growth +4.14 million pic.twitter.com/yMYEU82t5w