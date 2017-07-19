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Netflix Dizilerinin Finallerini Artık İzleyenler Belirliyor

Netflix Dizilerinin Finallerini İzleyenler Belirleyebilecek

Netflix özellikle çocuk izleyicilerin hoşuna gidebilecek bir projeye imza attı. Netflix, kullanıcıların tercihine göre farklı senaryo seçenekleri hazırlayacak, böylece diziler alternatif sonlar sunabilecekler. An itibarıyla Netflix, iki çocuk dizisini bu şekilde yayınlamaya başladı.

Netflix'in ilk interaktif içerikleri Çizmeli Kedi: Büyülü Kitaptan Kaçış ve Buddy Thunderstruck: Çılgın Fikirler’i isimli çocuk dizileri oldu. Her iki dizi de 20 Haziran ve 14 Temmuz tarihlerinde Netflix'de yayınlandı ve test ediliyorlar.

Teknoloji ve TV yayınlarında çıkan habere göre, yeni özellik ile ilk etapta çocuklar; kendi hikayelerini kendileri kurgulayabiliyorlar. İzledikleri dizinin sonunu belirleyebiliyor ve aynı çizgi filmi her defasında farklı bir senaryo ile seyredebiliyorlar. Netflix'in üzerinde çalıştığı bu yöntem "interaktif bölümler" adını taşıyor ve ilk etapta TV’de ve iOS cihazlarda izlenebiliyorlar.

Aslında Netflix bu proje üzerinde iki senedir çalışıyor. Bu proje çerçevesinde birçok çocuk ve ebeveynlerle görüşen Netflix, çocukların dizileri izlerken, en sevdikleri karakterlerle “oynama”yı isteyeceklerini düşünerek, hem bir talep yaratabileceğini hem de ebeveynlerle çocukların TV seyrederken birbirleriyle iletişim halinde kalabileceklerini ön görüyor.

Çizmeli Kedi: Büyülü Kitaptan Kaçış dizisinin geri dönüşümü hesaplandı ve ardından Buddy Thunderstruck: Çılgın Fikirler bölümü 14 Temmuz’da platforma eklendi.

Bu yöntem yetişkin dizileri içinde geliştirilecek.

İndir74 MB
Netflix iOS
Netflix iOS iPhone ve iPad İçin Popüler Film, Dizi İzleme Uygulaması

İndir
Netflix Android
Netflix Android Android için Film ve Dizi İzleme Uygulaması

İndir31 MB
Netflix
Netflix Windows 10 için Popüler Film ve Dizi İzleme Uygulaması

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Yazar: - 19.07.2017

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