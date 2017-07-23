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Netflix'in Yenilmezleri The Defenders'tan Yeni Fragman Yayımlandı

Netflix'in Yenilmezleri The Defenders'ın Yeni Fragmanı Yayımlandı

Netflix ve Marvel ortaklığı ile hazırlanan The Defenders'ın yeni fragmanı Comic Con 2017'de yayımlandı. Yeni fragman muhteşem gözüküyor.

Marvel ve Netflix ortaklığıyla çekilen diziler büyük başarılara imza attı. Netflix ile Marvel ortaklığı Daredevil ile başladı. Daredevil gerçekten büyük başarılara ulaşınca Netflix ve Marvel ortaklığı devam etti ve başka projeler üretildi. Daredevil'ın hemen arkasından Jessica Jones isimli bir dizi daha geldi. Jessica Jones da aynı başarıya ulaşınca ortaklık daha da ileri seviyelere taşındı ve Iron Fist ve Luke Cage isimli iki Marvel karakteri daha dizi evrenine taşındı.

Netflix şimdi ise bu dört diziyi birleştirerek bir nevi Yenilmezler yaratmaya çalışıyor. Yayımlanan fragmanlara baktığımızda da güzel bir çalışmanın bizi beklediğini görebiliyoruz. 

The Defenders'ın ikinci fragmanında karakterlerin birbiriyle bir takım olmaya çalıştıkları belli oluyor. Ama küçük anlaşmazlıklar da olmuyor değil.

The Defenders'ın ilk bölümü 18 Ağustos'ta yayımlanacak.

İndir74 MB
Netflix iOS
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Netflix Android
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Netflix Dizilerinin Finallerini Artık İzleyenler Belirliyor

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Yazar: - 23.07.2017

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