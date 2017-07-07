Şeytani yaratıklarla savaştığınız aksiyon yüklü mmo oyunu

Nevaeh, şeytani varlıkların yaşam sürdüğü cehennemin derinlerine sürükleyen aksiyon dozu yüksek MMO oyunu. Mobil platformda ücretsiz oynanabilir yüzlerce MMO oyunu arasından dövüş mekanikleri, çarpıcı grafikleri, destansı oynanışıyla ayrılan yapım, tüm Android telefonlarda akıcı oynanış sunuyor.

PvP ve PvE modları içeren aksiyon MMO oyunu Nevaeh’de cehennemde şeytani güçlerle yüz yüze gelen kahramanların kontrolünü elimize alıyoruz. İnsanların yaşadığı dünyayı aydınlığa kavuşturacak kahramanlardan bahsediyorum. Oyun boyunca birbirinden çirkin yaratıklarla hayatlarını ortaya koyarak mücadele eden karakterlerimizi kontrol etmek, güçlerini açığa çıkarmak için ekranın sol ve sağ yanına yerleştirilmiş butonları kullanıyoruz. Oyunun daha başlangıcında yaratıklarla savaşmaya başlıyoruz. Elbette eğitim bölümü olduğundan ara diyaloglarla oynanış kesintiye uğruyor, birkaç vuruşta canavarları alevler arasına bırakıyoruz. İlerledikçe çok daha güçlü, etkili savaşan düşmanlar karşımıza çıkıyor.

Kendi karakterimizi dilediğimizce yaratmamıza izin veren rpg mmo oyununun tek beğenmediğim yanı Türkçe dil desteği sunmaması oldu. İngilizceniz yoksa oyunun hikayesini anlamanız, kimi neden öldürdüğünüzü bilmeniz zor. Karakter seçim ve geliştirme ekranında da dil sorunu ortaya çıkıyor.