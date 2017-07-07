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Nevaeh
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Nevaeh

(iOS)
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805 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Nevaeh
Nevaeh
Nevaeh
Nevaeh
Nevaeh

iPhone ve iPad İçin MMO Oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Cehenneme sürükleyen aksiyonu bol MMO oyunu

Nevaeh, iPhone ve iPad’de ücretsiz oynanabilir online RPG MMO oyunları arasında en iyisi. Hem telefon hem de tablette aynı keyifli oynanışı sunan yapımda yerin metrelerce altına; cehenneme inerek şeytani varlıklarla savaşıyoruz. İnsanlığın kaderi ellerimizde.

Dünyanın kaybolan ışığını geri getirebilecek kahramanlar olarak cehennemde birbirinden çirkin yaratıklar, doğaüstü varlıklarla savaştığımız oyunda PvP ve PvE modlarında oynama seçeneği sunuluyor.

Seçebildiğimiz az sayıda karakter var ancak hepsinin görünümlerinden kullandıkları silahlara, dövüş stillerine her şey detaylıca hazırlanmış. Karakter seçiminin ardından oyuna girdiğimizde ufak bir diyalogun ardından yaratıklarla yüz yüze geliyoruz. Evet, henüz oyunun başında yaratıklar etrafımızı sarmaya başlıyor. Neyse ki; özel güçleri olduğu her halinden belli olan bir karakter bize yardımcı oluyor. Silahlarımızı nasıl kullandığımızı, kimi neden öldürdüğümüzü, karakterlerimizi nasıl geliştireceğimizi ondan öğreniyoruz. Yalnız oyun Türkçe dil desteğiyle gelmiyor. Hikaye dışında hem karakter seçim ve geliştirme ekranında hem de oynanış esnasında “Bu oyun Türkçe olmalıydı!” dedirtiyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
Ding Lim
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