Nikola Tesla Doğduğu Yerde Hak Ettiği Değeri Buldu

Nikola Tesla tarihte değeri sonradan anlaşılabilmiş, dehası onu kıskanalar tarafından takdir görmemiş bilim insanlarından biriydi. Oysa bugün neredeyse tüm teknolojik gelişmelerin arkasında Tesla'nın fikirleri yükseliyor.

Elektrik alanındaki buluşlarıyla adeta dünyanın çehresini değiştiren Nikola Tesla'nın, Hırvatistan'ın orta kesimlerindeki, müze olan evi de hatıralarıyla yeni mucitlere ilham kaynağı oluyor.

10 Temmuz 1856'da Hırvatistan'ın Gospci şehrine bağlı Smiljan köyündeki doğduğu evi bir müzeye dönüştürülen Nikola Tesla birçok genç mucide de ilham kaynağı oluyor.

Kablosuz iletişim, X-ray, uzaktan kumanda, alternatif akım, Tesla bobini ve indüksiyon motoru gibi teknolojinin vazgeçilmezleri haline gelen birçok teknolojik kavramın mucidi, aynı zamanda yüzlerce icadın öncüsü olan Tesla belki de tarihin önemli öncü bilim adamlarından biriydi. Bugün modern elektroniğin yolunu açmış dahi olarak tanımlanan Tesla'nın, 112'si patentli, 700'ün üzerinde icadı var. Özellikle 'elektriğin kablosuz taşınabilmesi' gibi bir buluşu düşünerek gerçekleştirebilen bu deha, maalesef birçok buluşu yüzünden kıskanılmış ve bilim dünyasından itilmişti.

Nikola ailedeki beş çocuktan biriydi. İlk soyadı Draganic olarak nüfusa kaydedilmişti, daha sonra reşit olunca bu soyadını kullanmak istemediği için mahkemeye başvurup Tesla olarak değiştirmişti.

Nicola Tesla'nın müzesine yolunuz düşerse uğramadan geçmeyin.

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