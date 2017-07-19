Nintendo Switch Online(Android)
Android İçin Eğlence Uygulaması
Nintendo Switch konsol sahipleri için özel mobil uygulama
Nintendo Switch Online, Nintendo Switch konsol ve oyunlarına sahip kullanıcıları için hazırlanmış yardımcı uygulama. Şu an için ücretsiz ve Nintendo Switch Online ile uyumlu tek bir oyun var: Splatoon 2.
Splatoon 2 gibi Nintendo Switch Online ile uyumlu oyunlarda online deneyimi geliştirmek amacıyla tasarlanmış bir uygulama. Nintendo Switch Online ile uyumlu konsolunuzda oynadığınız oyunların istatistiklerine (karşılaşma sonuçları, aşamalar, sıralamalar gibi) ulaşabiliyor, Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlar aracılığıyla arkadaşlarınıza oynadığınız oyuna davet edebiliyor, herkesle veya özel olarak bir odada sohbet edebiliyorsunuz.
Ücretli abonelik servisleri başlatılınca dek ücretsiz kullanılabilecek olan Nintendo Switch Online uygulaması için Nintendo Switch konsolu, Nintendo hesabı, destekli oyun, internet bağlantısı şart. Uygulama, 13 yaş ve üzeri herkese açık.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Toplam:
- 1
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.4 ve üzeri
- Üretici:
- Nintendo Co., Ltd.
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