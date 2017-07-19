?     Geri Bildirim
Nintendo Switch Online
TamindirMobilEğlenceNintendo Switch Online

Nintendo Switch Online

(Android)
Nintendo Switch Online İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Nintendo Switch Online
Nintendo Switch Online
Nintendo Switch Online
Nintendo Switch Online
Nintendo Switch Online

Android İçin Eğlence Uygulaması

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Nintendo Switch konsol sahipleri için özel mobil uygulama

Nintendo Switch Online, Nintendo Switch konsol ve oyunlarına sahip kullanıcıları için hazırlanmış yardımcı uygulama. Şu an için ücretsiz ve Nintendo Switch Online ile uyumlu tek bir oyun var: Splatoon 2.

Splatoon 2 gibi Nintendo Switch Online ile uyumlu oyunlarda online deneyimi geliştirmek amacıyla tasarlanmış bir uygulama. Nintendo Switch Online ile uyumlu konsolunuzda oynadığınız oyunların istatistiklerine (karşılaşma sonuçları, aşamalar, sıralamalar gibi) ulaşabiliyor, Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlar aracılığıyla arkadaşlarınıza oynadığınız oyuna davet edebiliyor, herkesle veya özel olarak bir odada sohbet edebiliyorsunuz.

Ücretli abonelik servisleri başlatılınca dek ücretsiz kullanılabilecek olan Nintendo Switch Online uygulaması için Nintendo Switch konsolu, Nintendo hesabı, destekli oyun, internet bağlantısı şart. Uygulama, 13 yaş ve üzeri herkese açık.

Nintendo Switch Online için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.4 ve üzeri
Üretici:
Nintendo Co., Ltd.
Nintendo Switch Online QR Kodu Okutarak İndir

Eğlence Popülerleri

  1. Kaave Falı
    Kaave FalıAndroid için Kahve Falı Uygulaması
  2. Falcı Bacım
    Falcı BacımAndroid için Kahve Falı Baktırma Uygulaması
  3. Faladdin
    FaladdinAndroid için Kahve Falı Baktırma Uygulaması
  4. Talking Tom Cat
    Talking Tom CatAndroid İçin Konuşan Kedi Uygulaması
  5. Install Whatsapp on Tablet
    Install Whatsapp on TabletAndroid Tabletler için WhatsApp Uygulaması

Nintendo Switch Online Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster