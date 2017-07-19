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Nintendo Switch Online
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Nintendo Switch Online

(iOS)
Nintendo Switch Online İndir Hemen İndir

98 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Nintendo Switch Online
Nintendo Switch Online
Nintendo Switch Online
Nintendo Switch Online
Nintendo Switch Online

iPhone ve iPad İçin Eğlence Uygulaması

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Nintendo Switch konsol sahibiyseniz bu uygulama kesinlikle yüklü olmalı

Nintendo Switch Online, Nintendo Switch konsol sahibiyseniz online deneyimi üst noktaya taşımak için kullanabileceğiniz yardımcı uygulama.

Splatoon 2 gibi Nintendo Switch Online ile uyumlu oyunlar için oynanış istatistiklerini takip etmekten arkadaşlarınızı davet etmeye, arkadaşlarınızı birebir veya toplu sohbet etmekten arkadaşlarınızla birlikte eğlenmeye online deneyimi artırmaya yönelik her şeyi yapabildiğiniz bir uygulama Nintendo Switch Online.

Nintendo Switch Online Özellikleri:

  • Nintendo Switch Online uygulamasını ücretsiz kullanabilirsiniz. (2018’de ücretli abonelik servisleri gelene kadar)
  • Uygulamayı kullanabilmeniz için sürekli internet bağlı kalmanız gerekiyor. (WiFi veya hücresel bağlantı)
  • Nintendo Switch konsoluna, Nintendo hesabına sahip olmalısınız.
  • Sadece Nintendo Switch Online ile uyumlu oyunları uygulamada görebiliyorsunuz.
  • 13 ve yaş üzeri herkesin kullanımına açık

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 9.0 ve üzeri
Üretici:
Nintendo Co., Ltd.
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