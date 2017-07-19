Nintendo Switch Online(iOS)
iPhone ve iPad İçin Eğlence Uygulaması
Nintendo Switch konsol sahibiyseniz bu uygulama kesinlikle yüklü olmalı
Nintendo Switch Online, Nintendo Switch konsol sahibiyseniz online deneyimi üst noktaya taşımak için kullanabileceğiniz yardımcı uygulama.
Splatoon 2 gibi Nintendo Switch Online ile uyumlu oyunlar için oynanış istatistiklerini takip etmekten arkadaşlarınızı davet etmeye, arkadaşlarınızı birebir veya toplu sohbet etmekten arkadaşlarınızla birlikte eğlenmeye online deneyimi artırmaya yönelik her şeyi yapabildiğiniz bir uygulama Nintendo Switch Online.
Nintendo Switch Online Özellikleri:
- Nintendo Switch Online uygulamasını ücretsiz kullanabilirsiniz. (2018’de ücretli abonelik servisleri gelene kadar)
- Uygulamayı kullanabilmeniz için sürekli internet bağlı kalmanız gerekiyor. (WiFi veya hücresel bağlantı)
- Nintendo Switch konsoluna, Nintendo hesabına sahip olmalısınız.
- Sadece Nintendo Switch Online ile uyumlu oyunları uygulamada görebiliyorsunuz.
- 13 ve yaş üzeri herkesin kullanımına açık
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 9.0 ve üzeri
- Üretici:
- Nintendo Co., Ltd.
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