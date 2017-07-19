Nintendo Switch konsol sahibiyseniz bu uygulama kesinlikle yüklü olmalı

Nintendo Switch Online, Nintendo Switch konsol sahibiyseniz online deneyimi üst noktaya taşımak için kullanabileceğiniz yardımcı uygulama.

Splatoon 2 gibi Nintendo Switch Online ile uyumlu oyunlar için oynanış istatistiklerini takip etmekten arkadaşlarınızı davet etmeye, arkadaşlarınızı birebir veya toplu sohbet etmekten arkadaşlarınızla birlikte eğlenmeye online deneyimi artırmaya yönelik her şeyi yapabildiğiniz bir uygulama Nintendo Switch Online.

Nintendo Switch Online Özellikleri: