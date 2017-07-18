PDF dosyalarınızı hem görüntüleyen hem de başka formatlara dönüştürün.

Nitro PDF Pro, masaüstü üzerinde çalışabilen bir PDF görüntüleme ve dönüştürme uygulamasıdır.

Nitro Pro ile PDF dosyalarını açabilir, inceleyebilir, gizleyebilir ve oluşturabilirsiniz. Ayrıca, Nitro Pro'yu daha iyi PDF uygulamalarından biri yapan şey ise bir yığın başka özellikle birlikte gelmesi. PDF dosyalarından metin ve görüntüleri ayıklayabilirsiniz. Nitro Pro ayrıca QuickSign ile birlikte belgelerinizi saniyeler içinde elektronik olarak imzalamanızı ve iade etmenizi de sağlayabilir. Programın diğer özellikleri ise şöyle::