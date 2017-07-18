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Nitro PDF Pro
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Nitro PDF Pro

10.5.2.11
Nitro PDF Pro İndir Hemen İndir

80.53 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Nitro PDF Pro
Nitro PDF Pro
Nitro PDF Pro
Nitro PDF Pro

PDF Görüntüleme ve Dönüştürme Programı

Ramazan Tugay Kahraman Son güncelleme 2 saat önce

PDF dosyalarınızı hem görüntüleyen hem de başka formatlara dönüştürün.

Nitro PDF Pro, masaüstü üzerinde çalışabilen bir PDF görüntüleme ve dönüştürme uygulamasıdır. 

Nitro Pro ile PDF dosyalarını açabilir, inceleyebilir, gizleyebilir ve oluşturabilirsiniz. Ayrıca, Nitro Pro'yu daha iyi PDF uygulamalarından biri yapan şey ise bir yığın başka özellikle birlikte gelmesi. PDF dosyalarından metin ve görüntüleri ayıklayabilirsiniz. Nitro Pro ayrıca QuickSign ile birlikte belgelerinizi saniyeler içinde elektronik olarak imzalamanızı ve iade etmenizi de sağlayabilir. Programın diğer özellikleri ise şöyle::

  • PDF Dosyaları Oluşturun: % 100 endüstri standardında PDF ve Adobe Acrobat ile uyumlu PDF / A dosyaları oluşturun.
  • PDF dosyalarını kolaylıkla dönüştürün: PDF dosyalarını Word, Excel, Outlook ve PowerPoint dosyalarına dönüştürün veya doğrudan Office'den PDF oluşturun.
  • PDF'leri düzenleme: Metni değiştirme, yazı tiplerini değiştirme, mizanpajları özelleştirme ve daha pek çok şey. Optik Karakter Tanıma (OCR), taranan belgeleri ve görüntüleri aranabilir ve düzenlenebilir PDF dosyalarına dönüştürmenizi sağlar.
  • PDF'leri ortak çalışanlarla birlikte inceleyin: Dosyalarınızı paylaşın ve internet üzerinden diğer kullanıcılar ile bu dosyaları birlikte inceleyin.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10
Üretici:
Nitro PDF

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