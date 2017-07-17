Nokia 130 ve Nokia 105 Tanıtıldı

Nokia yenilenmiş 3310'dan sonra, yeni tuşlu telefonlarını tanıttı. Ancak bu telefonlar hem çok ucuz hem de çift sim destekli olarak geliyor.

Çinli şirket HMD Global tarafından hakları kiralandıktan sonra yeni telefonlar üretmeye başlayan Nokia şirketi, yine giriş seviyesi kullanıcılara yönelik telefonlar çıkarmayı tercih etti. ''Bu tip telefonları hala alan var mı?'' diye aklınızda soru varsa hemen cevap vereyim. 2015 yılı içinde 110 milyon tuşlu telefonun satıldığı piyasada, Nokia ikinci sırada yer alıyor. Bu avantajını kullanmak isteyen şirket, Nokia 130 ve Nokia 105 modelli telefonlarını çıkararak kurnazlık yapmaya çalışıyor diyebilirim.

Her iki telefon da işletim sistemi olarak Nokia S30+ platformunda çalışıyor. Çift sim kart desteği barındıran telefonlar, Snake Xenzia isimli efsane oyuna ev sahipliği de yapıyor.

Nokia 105 Teknik Özellikleri

1,8 inç ve 640x480 çözünürlüğünde bir ekran bulunuyor.

800 mAh pil ile 15 saat konuşma veya 1 ay bekleme süresi sunuyor.

FM Radyo barındırıyor.

Çift hat seçeneği yer alıyor.

Nokia 130 Teknik Özellikleri

1,8 inç ve 640x480 çözünürlüğünde bir ekran bulunuyor.

8 GB Hafıza ve 32 GB kadar Micro SD kart desteği yer alıyor.

1020 mAh pil ile 103'e göre daha uzun süreli kullanım sunuyor.

FM Radyo barındırıyor.

Çift hat seçeneği 130'da da kondurulmuş.

Nokia 105 ve Nokia 130 Fiyatı

Telefonların fiyatları ise günümüzdeki bir teknolojik cihaz için gerçekten çok düşük seviyede diyebilirim. Nokia 105, 15 dolar iken Nokia 130, 21,5 dolar fiyata sahip.

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