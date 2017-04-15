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Nokia 6'ya Android 7.1.1 Güncellemesi Geliyor

Nokia 6 Android 7.1.1 güncellemesi

Finlandiyalı şirket HMD Global'in Nokia'nın isim haklarını satın almasından sonra çıkardığı ilk akıllı telefon Nokia 6 için beklenen haber geldi. Üretici, Android 7.1.1 güncellemesini yakın zaman sonra yayınlayacaklarını açıkladı. 

Microsoft, Nokia markasını satın aldıktan sonra bu isim ile üretim yapmama kararı almıştı. Boşta kalan Nokia markası üzerine de hipotek koyan Microsoft, HMD Global'e bu isim hakkını satsa bile bir süre kullanılmasına izin vermemişti. Bu yasağın kalmasının ardından piyasaya Nokia 6 ile giren HMD Global, büyük bir etki yaratmayı da başarmıştı. Telefonun çıktığı sırada, Nokia markası altındaki ürünleri düzenli olarak güncelleyeceklerini de söyleyen şirket, bu sözünün ardından ilk adımı attı.

Yapılan açıklama ile Nokia 6'ya 00CN_3_170 kod ismiyle 369MB boyutunda bir güncelleme geldi. Bu güncellemeyle birlikte telefonun Android 7.1.1 Nougat'a geçeceği de belirtildi. Bununla birlikte güncellemenin telefonun kendisine yönelik değişiklikler içerdiğinin de altı çizildi. Bu değişikliklerin başında batarya süresinin iyileştirilmesi yer alırken, arka planda çalıştırmaya yönelik iyileştirmelerin de yapıldığı belirtildi. 

Nokia 6'yı yaz aylarında bütün dünyaya açmayı planlayan HMD, Nokia 3 ve Nokia 5 gibi cihazlarla da karşımıza çıkacak. Bu telefonlarda stok Android versiyonu kullanan şirket, böylece daha kolay güncelleme yapabilme imkanına da sahip oluyor. 

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Yazar: - 15.04.2017

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