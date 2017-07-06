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Nokia 8 Posterleri Sızdırıldı

Nokia 8 posteri

Nokia markasının küllerinden doğması asla kolay olmayacaktı, bunu hepimiz kestirebiliyorduk. Ancak, HMD Global geçen sene, bu ölümsüz sayılabilecek markayı Microsoft'tan satın aldığından neredeyse herkes heyecanlanmıştı. Şirket, bu imkansız misyonu kucaklarken ürünleriyle beklentileri boşa çıkarmadı.

HMD Global, Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6 olarak adlandırılan üç düşük bütçe ve orta sınıf cihazlarını tanıttırırken, en önemli ürününü de sessiz sedasız hazırlamaya devam ediyor. Nokia 8, kavisli gövdesi ve sınırsız ekran yapısıyla an itibarıyla çıkması beklenen Samsung Note 8 ve iPhone 8 serilerinden çok daha üstün olabilecek bir cihaza imza atmaya hazırlanıyor.

Nokia 8 rakiplerini eve gönderecek mi

Cihazın sızan İlk görüntülerinde, telefonun üst ve alt kısmında bir USB-C bağlantısı ve 3.5 mm kulaklık gibi görünen girişler dikkati çekiyor. İkinci fotoğrafta cihazı açık olarak görmek mümkün. Bu fotoğraftan da anlaşılabildiği kadarıyla, Nokia 8 tıpkı Galaxy S8'e benzer kavisli ekran kullanıyormuş hissini veriyor.

Nokia 8 akıllı telefon, 2K çözünürlüklü 6 inç ekran kullanacak, kaportasının altında Qualcomm Xiaolong 835 işlemci barındıracak, ayrıca bu donanımı 6GB RAM ve 128GB dahili depolama ile destekleyecek.

Tüm bunların yanı sıra Nokia 8'in 469 dolara yakın bir fiyatla raflara yerleşmesi bekleniyor. Ancak, Nokia yukarıda sıralanan hiçbir özellik ve fiyat hakkında henüz bir resmi açıklama yapmış değil. Bu yaz sonunda tanıtılarak piyasaya çıkması beklenen Nokia 8'in çok canlar yakacağından pek şüphemiz yok.

Nokia 8 Özellikleri Sızdırıldı

Metal Gövdeli Nokia 7 ve 8 Modelleri Snapdragon 660 İşlemcisi İle Gelebilir

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Yazar: - 06.07.2017

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